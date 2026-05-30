Жанатас: большой трансфер инноваций

Новый завод служит частью масштабного химического комплекса международного уровня, который создается при поддерж­ке Правительства Республики Казахстан. Общий объем инвестиций в проект превышает 1 млрд долларов. Особую значимость строительству придает тот факт, что речь в данном случае идет не просто о добыче сырья, а о создании продукции высокого передела с высокой добавленной стоимостью.

Ввод комплекса в эксплуатацию позволит нашей стране существенно укрепить позиции в химической отрасли, снизить зависимость от импорта и нарас­тить экспорт современной промышленной продукции. Проект осуществляется поэтапно. На первом этапе уже был введен в строй горнорудный комплекс мощностью 840 тыс. тонн фосфоритной муки в год. Теперь предстоит завершить пусконаладку сернокис­лотного завода проектной мощностью 800 тыс. тонн в год. Третий этап пре­дусматривает запуск в 2027 году крупного химического комплекса по выпуску минеральных удобрений и индустриальной химичес­кой продукции.

Министр промышленности и строи­тельства РК Ерсайын Нагаспаев на торжественной церемонии запуска химического предприятия отметил, что Казахстан последовательно проводит курс на развитие перерабатывающей промышленности и снижение сырьевой зависимости экономики.

– Сегодня обрабатывающая промышленность становится одним из ключевых драйверов роста, – подчеркнул Ерсайын Нагаспаев. – Запуск нового предприятия – это вклад в развитие производств глубокой переработки, создание новых рабочих мест и укрепление промышленного потенциала Казахстана.

Генеральный директор компании «ЕвроХим-Каратау» Ибрахим Ахмеров подчеркнул, что строительство комплекса – это стратегический проект, рассчитанный на долгосрочное развитие региона.

– Мы создаем не просто завод, а современный химичес­кий клас­тер мирового уровня, – отметил Ибрахим Ахмеров. – Здесь будет производиться продукция с высокой добавленной стои­мостью, востребованная как в Казахстане, так и на международных рынках. Часть продукции будет поставляться в страны Евросоюза, Китай, Бразилию и другие государства.

По словам руководства компании, доля казах­станского содержания по сырью сос­тавляет 100%, а около 80% сотрудников предприятия – местные специа­листы. И этот показатель по мере развития производства будет только увеличиваться. Компания активно инвестирует в подготовку кадров, организует обучение и стажировки на предприятиях группы в Казахстане, России и других странах.

При осуществлении всех этапов проекта планируется соз­дать более 1 200 рабочих мест. Уже сегодня на предприятии трудятся около тысячи человек, большинство из которых – жители Жанатаса и близлежащих населенных пунктов.

В компании делают ставку именно на местные кадры, последовательно выстраи­вая собственную систему подготовки и профессионального роста специалис­тов. Сотрудники проходят обу­чение, стажировки на предприятиях группы в Казахстане, России и других странах, получают возможность осваивать современные технологии и строить карьеру непосредственно на производстве.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев отметил, что область укрепляет статус одного из главных центров химической промышленности Казахстана.

– Сегодняшний запуск – важный этап в формировании мощного химического кластера международного уровня, – отметил Ербол Карашукеев. – Реализация подобных проектов способствует укреп­лению промышленного каркаса страны, повышению экспортного потенциала и созданию современных высокооплачиваемых рабочих мест.

Запуск нового химзавода стал важным шагом в развитии промышленнос­ти Казахстана и еще одним примером успешного стратегического сотрудничества Казахстана и России в сфере высокотехнологичного производства и глубокой переработки сырья.