Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне

7 июня в столице в юбилейный, пятый раз пройдет Astana Half Marathon. Крупнейший беговой старт столицы от корпоративного фонда «Смелость быть первым» соберет 7000 участников из более чем 30 стран мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Зарегистрироваться на Astana Half Marathon можно на сайте. Старт и финиш будут расположены на площади Независимости у монумента «Қазақ елі». Трасса пройдет через ключевые урбанистические локации и главные достопримечательности столицы.

Посетить мероприятие смогут все желающие – участники забега, болельщики и гости стартового городка. Полный маршрут полумарафона будет опубликован дополнительно.

«Пять лет назад фонд «Смелость быть первым» организовал первый Astana Half Marathon с целью популяризации беговой культуры в столице и развития массового спорта. За эти годы забег стал одним из крупнейших спортивных событий города и начал привлекать все больше участников из разных регионов Казахстана и зарубежных стран. Все мировые столицы бегают, и у Астаны с минимальным набором высоты, комфортной летней погодой и удобной логистикой есть все возможности для развития крупных международных беговых событий и спортивного туризма», – отметила исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.

Забег традиционно предлагает четыре дистанции: 21,1 км, 10 км, 10 км скандинавской ходьбы и командную эстафету «Экиден». К участию приглашаются профессиональные спортсмены и бегуны-любители разных возрастов. Все участники, которые завершат дистанцию в установленный лимит времени, получат памятную медаль финишера.

Кроме того, в рамках полумарафона совместно с Федерацией легкой атлетики РК будет проведен чемпионат Казахстана на дистанции 21,1 км. На старт выйдут сильнейшие легкоатлеты страны, а результаты забега пойдут в официальный зачет Федерации легкой атлетики РК.

Полумарафон входит в Ассоциацию международных марафонов и дистанционных забегов (AIMS), объединяющую более 449 марафонов из 120 стран мира, а также имеет международную сертификацию трассы World Athletics.

Проведение марафонов и полумарафонов под эгидой фонда, включая Astana Half Marathon, включено в Дорожную карту по развитию массового спорта в Республике Казахстан на 2026–2028 годы.

Программа мероприятия:

05:00 — открытие стартово-финишного городка

05:30 — разминка

05:45 — построение участников дистанции 21,1 км, элиты и эстафеты «Экиден»

06:00 — старт дистанции 21,1 км, элиты и эстафеты «Экиден»

06:20 — разминка

06:35 — построение участников дистанции 10 км и скандинавской ходьбы

06:50 — старт дистанции 10 км и скандинавской ходьбы

08:50 — награждение

10:00 — закрытие зоны финиша

11:00 — официальное закрытие мероприятия

Astana Half Marathon проходит при поддержке акимата г. Астаны. Организатором события выступает корпоративный фонд «Смелость быть первым», который с 2012 года занимается развитием массового спорта в Казахстане и проводит до 10 спортивных мероприятий в год.