О Целях устойчивого развития

Мероприятие объединило представителей госорганов, международных организаций, академического и экспертного сообщества, а также делегатов из стран БРИКС и государств-партнеров, включая Казахстан, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Индонезию, Вьетнам, Малайзию и Таиланд.

Открывая мероприятие, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек зачитал приветственное обращение Главы государства Касым-Жомарта ­Токаева к участникам конференции. Как отмечено в приветствии, проходящий форум имеет большое значение, поскольку посвящен актуальной теме устойчивого развития в Евразии. Современный мир, подчеркнул Президент, сталкивается с кризисом доверия, геополитической напряженностью, фрагментацией экономики и усилением транснациональных угроз, а также с последствиями климатических изменений и технологической трансформации. На данном фоне парадигма устойчивого развития, реализуемая под эгидой ООН, остается ключевым фактором международной стабильности и прогресса. При этом очевидно, что с появлением беспрецедентных угроз глобальной стабильности необходимо совершенно по-новому подойти к выстраиванию рационального баланса между экономическим ростом, социальной справедливостью и экологической ответственностью. Отсюда следует вывод: науку в Казахстане следует перестраивать сообразно требованиям новой эпохи, где доминирующие позиции будут принадлежать искусственному интеллекту, говорилось в обращении Президента.

Ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков в выступлении подчеркнул историческую и культурную роль Центральной Азии как пространства диалога цивилизаций и обмена идеями.

– Центральная Азия с проходящим по ее территории Великим шелковым путем всегда была регионом, где преимущественно мирно решались многие актуальные вопросы, – отметил ректор. – В эпоху глобальных вызовов мы должны вернуться к корням, к непреходящим ценностям, поскольку устойчивое развитие – это еще и ответственность перед будущим за развитие человеческого капитала, сохранение истории и культуры евразийских народов, за преемственность поколений и уважительное отношение к родной земле.

Конференция высокого уровня в Астане стала площадкой для объединения международных экспертов и выработки подходов к будущей глобальной повестке устойчивого развития после 2030 года. Участники подчеркнули необходимость усиления международного сотрудничества, развития науки и образования, а также поиска баланса между технологическим прогрессом, экологической ответственностью и социальным развитием.

Форум подтвердил стремление Казахстана и его партнеров играть активную роль в формировании новой архитектуры устойчивого развития, основанной на диалоге, научной экспертизе и межрегиональном взаимодействии.