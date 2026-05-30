Экзамен на скорость

Вчера ЕАЭС исполнилось 12 лет. Именно 29 мая 2014 года в столице Казахстана был подписан исторический договор о создании интеграционного объединения. Поэтому весьма символично, что именно Астана в эти дни принимала Евразийский экономический форум.

На тематической сессии «Евразийская экономическая интеграция: вызовы и перс­пективы» представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), руководители министерств экономики, инс­титутов развития и ведущие эксперты союза подвели итоги исполнения целей Стратегии-2025. Участники форума оценили ключевые результаты работы для бизнеса и граж­дан, а также обсудили роль экономической интеграции в обеспечении устойчивого роста государств ЕАЭС.

В ходе дискуссии спикеры акцентировали внимание на глобальной экономической трансформации и вызовах, с которыми сталкиваются как отдельные страны «пятерки», так и ЕАЭС в целом. Среди ключевых факторов были названы изменения правил меж­дународной торговли, переформатирование мировых логистических цепочек, удорожание сырьевых товаров и продовольствия, а также стремительный технологический рывок, обусловленный цифровизацией, роботизацией и повсеместным внедрением ИИ. На этом фоне эксперты детально проанализировали экономический потенциал союза в меняющихся геоэкономических реалиях.

– ЕАЭС состоялся как действенный механизм решения ключевых задач, стоящих перед нашими государствами, бизнесом и гражданами. Мы сохранили интенсивность взаимных торговых потоков, запус­тили процесс финансирования промышленной кооперации, укрепили общий рынок. Сегодня союз – один из полюсов экономического притяжения на международной арене, – заявил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев.

В условиях развития цифровизации, ИИ и роботизации странам ЕАЭС, по его мнению, необходимо усиливать работу по этим направлениям.

Член коллегии акцентировал внимание на основных итогах реализации Стратегии до 2025 года и некоторых маркерах успеха ЕАЭС. Так, по представленным им данным, за последние пять лет совокупный ВВП союза увеличился на 16,6%. Промышленность прибавила 18,9%, а сельское хозяйство – 12,4%. Интеграционные меры принес­ли в общую копилку ВВП около 43 млрд долларов. ЕАЭС совместно со своими торговыми партнерами конт­ролирует уже десятую часть мировой торговли.

По итогам 2024 года оборот ­e-commerce в ЕАЭС достиг 110 млрд долларов, заняв 17% всей розницы союза (в 2021 году было всего 7%). Онлайн-покупками охвачено 90 млн человек – половина населения «пятерки».

Министр подчеркнул, что ЕАЭС создает бесшовную, прозрачную и высокотехнологичную систему, в рамках Карты индустриализации уже реализуются 270 крупных инвестпроектов на 243 млрд долларов.

Сдвиг мировой экономики на Восток неотвратим, и ЕАЭС (особенно в формате «ЕАЭС+» с Узбекистаном и Монголией) имеет все шансы занять до 5% мирового ВВП, считает главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Однако для этого странам «пятерки» необходимо ускорить темпы роста и не снижать их, особенно после 2030 года.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв поднял, пожалуй, самую острую тему – кризис трудовых ресурсов. По его словам, в ближайшие годы Армения, Беларусь и Россия неизбежно столкнутся со снижением чис­ленности экономически активного населения. В то же время в Казахстане и Кыргызстане наблюдается существенный демографический рост.

По мнению эксперта, у союза есть два пути: либо и дальше поощрять трудовую миграцию, либо переносить производственные мощности непосредственно туда, где есть избыток рабочих рук, уравновешивая всю структуру ЕАЭС.

Эксперт обратил внимание и на необходимость повышения научно-технологической компоненты экономического роста стран «пятерки». По его мнению, в ряде государств медленно идет импорт технологий, а производственная кооперация носит локальный характер.

Директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев назвал инфляцию одним из главных макроэкономических рисков текущего года. В странах ЕАЭС она остается чувствительной из-за внутренних издержек. Ежегодный рост тарифов ЖКХ на 12–14% полностью уничтожает логику борьбы с ростом цен. Национальные банки защищаются от инфляции экстремально высокими ключевыми ставками.

– Дорогие деньги приводят к сокращению кредитов и бьют по прибыли предприятий. А поскольку бизнес инвестирует в основном из своего кармана, инвестиционная активность уходит в минус. Нужно дать экономике «подышать», – призвал Алексей Ведев.

Дозу скепсиса в дискуссию внес главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов. Проанализировав структуру бурного экономического роста последних лет, фонд пришел к выводу: страны ЕАЭС росли преимущественно за счет внутреннего спроса, строительства и сектора услуг, подпитываемых внутренними госсубсидиями. А эти секторы слабо связаны с евразийскими цепочками.

Переток рабочей силы идет пока не в высокотехнологичную промышленность, а чаще из сельского хозяйства в сектор услуг, причем преимущественно в его неформальный, теневой сектор (самозанятые, микробизнес), который никак не участвует в интеграции.

Государства союза до сих пор создают и экспортируют основную добавленную стоимость за пределы региона. Цепочки внутри ЕАЭС остаются критически короткими – вся финальная маржа, к сожалению, пока уходит третьим странам. И это не может не волновать.

…Наступил этап зрелости союза, который спикеры назвали экзаменом на скорость – на скорость принятия решений, скорость технологической адаптации, скорость структурных изменений в экономике.