А у нас во дворе

Для тех, чье детство пришлось на доцифровую эпоху, двор всегда был естественной средой обитания. Мы росли на улице, и спорт являлся органичной частью нашей жизни, не требующей специаль­ных условий. Достаточно было бросить два кирпича вместо футбольных ворот или прикрутить самодельное кольцо к старому дереву, чтобы площадка жила до темноты.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Однако за последние десятилетия эту уникальную культуру придавила лавина интернет-игр, а пустоту дворов усугубило отсутствие современной инфраструктуры. И вот теперь, после затянувшейся паузы, традиция возвращается на новом, цивилизованном витке.

Отрадно, что сейчас наши города и поселки во все времена года вновь наполняются особенным гулом. Это звонкие пацанские голоса, яростный стук мяча о каучуковое покрытие, скрип натянутых сеток и победный крик, разлетающийся по всему микрорайону. В Казахстане разворачивается настоящая история – возвращение спорта туда, где он и должен жить.

За каждым таким зеленым островком посреди растущих многоэтажек стоит чистая детская энергия, здоровый азарт и будущее отечественного спорта. Сегодня этот дворовый бум поддерживается на самом высоком государственном уровне. Два года назад, выступая на третьем заседании Национального курултая в Атырау, Глава государства Касым-Жомарт Токаев четко расставил приоритеты. Президент поручил в двухлетний срок построить современные комплексы в областных центрах и моногородах, а в селах и поселках обустроить массовые площадки, подчеркнув, что только через доступность и массовость можно поднять отечественный спорт на качественно новый уровень.

Двухлетний дедлайн Президента подошел, и по всей стране реально выросли сотни современных игровых зон, спортивных «коробок» и воркаут-площадок. Но главное – наши дети наконец-то массово и искренне увлеклись живым осязаемым спортом. В эпоху, когда виртуальный мир и интернет-игры стали вызовом для родителей, эти площадки оказались естественным лекарством от цифровой зависимости. Пацаны и девчонки охотно меняют пиксельные победы в смартфонах на реальный драйв, первый честный пот и радость от забитого гола.

Да, сделано немало, инфраструктура растет, но останавливаться на этом не стоит. Новых площадок нужно еще больше, ведь они мгновенно заполняются до отказа с раннего утра до поздней ночи. Спрос колоссальный, и в каждом неохваченном дворе сотни глаз все еще ждут свою «коробку». Это инвестиция в характер поколения, ведь именно здесь дети учатся дружить, держать удар, падать и подниматься заново.

Причем массовый уличный спорт ни в коем случае не конкурирует с профессиональным. Напротив, они связаны крепкой пуповиной преемст­венности. Каждая новая площадка в Караганде, Актобе, Семее или отдаленном ауле – это самый первый, честный шаг в большой спорт высших достижений. Ведь абсолютно все наши легендарные чемпионы, чьими именами сегодня гордится Казахстан, когда-то начинали точно так же. Они гоняли мяч на разбитом асфальте у своего подъезда или на пыльном пус­тыре за окраиной до тех пор, пока окна не начинали светиться, а мамы не кричали на весь двор, что пора домой. Именно во дворе закладывается чемпионский фундамент: несгибаемая воля к победе, здоровые амбиции и умение играть в команде.

Покрывая страну сетью таких дос­тупных объек­тов, государство дает каждому ребенку, независимо от кошелька его родителей, равный старт. Не все они станут мировыми звездами, но каждый выйдет из этой дворовой школы сильным, здоровым и уверенным в себе человеком.