А у нас во дворе

Для тех, чье детство пришлось на доцифровую эпоху, двор всегда был естественной средой обитания. Мы росли на улице, и спорт являлся органичной частью нашей жизни, не требующей специальных условий. Достаточно было бросить два кирпича вместо футбольных ворот или прикрутить самодельное кольцо к старому дереву, чтобы площадка жила до темноты.
Однако за последние десятилетия эту уникальную культуру придавила лавина интернет-игр, а пустоту дворов усугубило отсутствие современной инфраструктуры. И вот теперь, после затянувшейся паузы, традиция возвращается на новом, цивилизованном витке.
Отрадно, что сейчас наши города и поселки во все времена года вновь наполняются особенным гулом. Это звонкие пацанские голоса, яростный стук мяча о каучуковое покрытие, скрип натянутых сеток и победный крик, разлетающийся по всему микрорайону. В Казахстане разворачивается настоящая история – возвращение спорта туда, где он и должен жить.
За каждым таким зеленым островком посреди растущих многоэтажек стоит чистая детская энергия, здоровый азарт и будущее отечественного спорта. Сегодня этот дворовый бум поддерживается на самом высоком государственном уровне. Два года назад, выступая на третьем заседании Национального курултая в Атырау, Глава государства Касым-Жомарт Токаев четко расставил приоритеты. Президент поручил в двухлетний срок построить современные комплексы в областных центрах и моногородах, а в селах и поселках обустроить массовые площадки, подчеркнув, что только через доступность и массовость можно поднять отечественный спорт на качественно новый уровень.
Двухлетний дедлайн Президента подошел, и по всей стране реально выросли сотни современных игровых зон, спортивных «коробок» и воркаут-площадок. Но главное – наши дети наконец-то массово и искренне увлеклись живым осязаемым спортом. В эпоху, когда виртуальный мир и интернет-игры стали вызовом для родителей, эти площадки оказались естественным лекарством от цифровой зависимости. Пацаны и девчонки охотно меняют пиксельные победы в смартфонах на реальный драйв, первый честный пот и радость от забитого гола.
Да, сделано немало, инфраструктура растет, но останавливаться на этом не стоит. Новых площадок нужно еще больше, ведь они мгновенно заполняются до отказа с раннего утра до поздней ночи. Спрос колоссальный, и в каждом неохваченном дворе сотни глаз все еще ждут свою «коробку». Это инвестиция в характер поколения, ведь именно здесь дети учатся дружить, держать удар, падать и подниматься заново.
Причем массовый уличный спорт ни в коем случае не конкурирует с профессиональным. Напротив, они связаны крепкой пуповиной преемственности. Каждая новая площадка в Караганде, Актобе, Семее или отдаленном ауле – это самый первый, честный шаг в большой спорт высших достижений. Ведь абсолютно все наши легендарные чемпионы, чьими именами сегодня гордится Казахстан, когда-то начинали точно так же. Они гоняли мяч на разбитом асфальте у своего подъезда или на пыльном пустыре за окраиной до тех пор, пока окна не начинали светиться, а мамы не кричали на весь двор, что пора домой. Именно во дворе закладывается чемпионский фундамент: несгибаемая воля к победе, здоровые амбиции и умение играть в команде.
Покрывая страну сетью таких доступных объектов, государство дает каждому ребенку, независимо от кошелька его родителей, равный старт. Не все они станут мировыми звездами, но каждый выйдет из этой дворовой школы сильным, здоровым и уверенным в себе человеком.Все колонки автора