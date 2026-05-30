Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау

В Кокшетау прошел республиканский форум по реновации и комплексному развитию территорий Aqmola Urban Forum, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области

Принимая акима Акмолинской области Президент страны Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил положительный опыт акмолинцев в обеспечении качественным жильем очередников и социально уязвимых слоев населения, выделив местную программу реновации как эталонный и эффективный механизм, который необходимо масштабировать на всю страну.

Высокая оценка Президента нашла свое логическое продолжение и практическое подтверждение сегодня: Кокшетау официально стал главной диалоговой площадкой республики, принимающей масштабный Aqmola Urban Forum, где ведущие эксперты страны детально разбирают, как «акмолинский кейс» изменит философию казахстанских городов.

Двухдневное мероприятие, собравшее более 120 ведущих урбанистов, строителей, инвесторов и руководителей профильных ведомств со всего Казахстана, накануне успешно стартовало в Астане, а сегодня продолжило работу в Кокшетау.

В рамках пленарной части детально разбирают практические механизмы реновации, взаимодействия с инвесторами и подходы к комплексному развитию территорий.

Семинар направлен на реализацию задач Главы государства по масштабному обновлению объектов благоустройства в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». Особое внимание на дискуссионных площадках уделяется вопросам энергоэффективности и переходу от точечной застройки к комплексному квартальному планированию.

Наработки региона по обеспечению жильем очередников и социально уязвимых слоев населения были систематизированы и направлены во все области в качестве официальных методических рекомендаций для применения в рамках дорожных карт на 2026–2027 годы.

Делегатам презентовали модель комплексной застройки целых кварталов с заблаговременным проектированием инженерных сетей, которая реализуется Центром урбанистики совместно с АО «Казахстанская жилищная компания» (КЖК).

Участникам продемонстрировали экономическую эффективность местной программы: на проекты реновации удалось привлечь порядка 38 млрд тенге частных инвестиций при стартовых затратах государства всего в 702 млн тенге.

«Мы хотим показать этот опыт не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Представители управлений архитектуры и руководители профильных подразделений из регионов смогут на месте ознакомиться с реализованными проектами и перенять лучшие практики Кокшетау. Особый интерес представляет опыт региона в части реновации объектов строительства и внедрения энергоэффективных технологий. Акмолинская область одной из первых начала сотрудничество с немецкой компанией DENA по реализации подобных проектов. Мы намерены распространить этот опыт на всю республику», – заявил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов.

В ходе практической части форума спикеры озвучили промежуточные итоги: на сегодняшний день в регионе демонтировано 23 ветхих здания на 209 квартир, возведено 10 новых ЖК на 763 квартиры, а 248 собственников аварийного фонда уже получили жилье.

В текущем году реализуется 11 проектов, планируется демонтаж около 70 ветхих домов и ввод 1200 квартир для переселения граждан. Долгосрочная цель местной программы до 2030 года — снос 250 аварийных строений и улучшение жилищных условий более 18 000 человек.

Опыт Акмолинской области уникален тем, что она первой в стране масштабировала реновацию за пределы областного центра — в Атбасар, Косшы, Буландынский и Аршалынский районы. При строительстве используются технологии «Домостроительного Комбината GLB» и стандарты немецкой компании DENA.

Внедряя передовые стандарты, регион делает ставку на энергоэффективность, массовое внедрение современных систем LED-освещения и создание развитой социальной инфраструктуры.

В Кокшетау наглядным результатом новой урбанистической философии стало внедрение единого дизайн-кода, появление уникальных художественных муралов и запуск масштабного проекта «Көк Шалғын», который связал знаковые городские локации в единую, комфортную и гармоничную зеленую экосистему для жителей и гостей региона.

В завершение пленарного заседания аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подчеркнул, что достигнутые успехи в урбанистике и масштабный строительный бум напрямую опираются на мощный инвестиционный и экономический фундамент региона. Так, запуск крупных строительных проектов позволил вывести профильный сектор области на лидирующие позиции в стране по уровню заработных плат строителей.