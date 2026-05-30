Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента

Культура

Подробнее о чествовании кавалеров орденов «Парасат» и «Құрмет» рассказали в МКИ, передает Kazpravda.kz 

Фото: МКИ

В честь Дня работников культуры и искусства эксперту в сфере высшего образования Сарсенгали Абдыманапову и координатору художественной галереи «Арт-Самал» Ермеку Жангельдину были вручены ордена «Парасат» и «Құрмет». Госнаграды присуждены Указом Президента РК. 

Сегодня обладателей госнаград поздравил вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков. Он отметил значимый вклад Сарсенгали Абдыманапова в развитие сферы образования и интеллектуального потенциала страны, а также роль Ермека Жангельдина в поддержке и продвижении искусства.

В свою очередь, Сарсенгали Абдыманапов и Ермек Жангельдин выразили благодарность Главе государства за высокую оценку их труда и постоянную поддержку представителей культуры, искусства и образования.

Орден «Парасат» вручается за значительные заслуги в развитии науки, культуры, литературы и искусства, а также за вклад в укрепление духовного и интеллектуального потенциала страны.

Орден «Құрмет» вручается за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в госорганах и активную общественную деятельность.

В ведомстве отметили, что ранее в связи с личными обстоятельствами представленные к госнаградам не смогли принять участие в торжественной церемонии, состоявшейся в День работников культуры и искусства.

