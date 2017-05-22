В учебные программы для этого надо вводить новые предметы – дизайна мышления и дизайна жизни, новые курсы по развитию инициативности, ответственности и креативности, умению критически мыслить и быть дея­тельным предпринимателем, открывать новые рабочие места. Об этом шла речь на форуме «Предпринимательское образование в быстроразвивающихся общест­вах», в повестку дня которого вошли разно­образные вопросы высшего образования, индустрии 4.0, цифровизации и другие.

Организовал встречу Алма­ты менеджмент университет (Almaty Mana­gement University, или AlmaU) совместно с минис­терствами образования и науки, по инвестициям и развитию, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», акиматом Алматы, цент­ром международных программ «Болашак», Советом деловых женщин города, Казахстанским фондом развития менеджмента и Ассоциацией предпринимательских университетов Казахстана.

Ответственный секретарь Министерства образования и науки Арын Орсариев, приветствуя участников, подчеркнул, что форум стал серьезным мероприя­тием для высшего образования.

– Рынок образования Казахстана уже предпринимательский, законодательство и инфраструктура позволяют развивать вузовское предпринимательство, – продолжил ответственный секретарь. – Закон о коммерциализации научной и научно-технической деятельности предоставляет механизмы и возможнос­ти для вузов поддерживать предпринимательство, в том числе студенческое. Поэтому так важны обмен опытом по развитию предпринимательского образования, который происходит сегодня на форуме, плюс рекомендации и практика совершенствования законодательства в этой сфере.

Президент AlmaU Асылбек Кожахметов считает, что предпринимательское образование возможно развивать в вузах как крупных городов, так и в регио­нах.

– И этот путь необходимо обсуждать, поэтому мы пригласили ведущие университеты и организации со всего мира, чтобы услышать их опыт и обсудить этот вопрос, – сообщил он. – Каждый вуз может стать предпринимательским, и для этого не нужны большие деньги, какие требуются для развития исследований. Сегодня в AlmaU много успешных бизнесменов читают лекции из Алматы, Астаны, Шымкента, Актобе, Атырау, и 600 молодых предпринимателей учатся на наших курсах. Мы вводим много новых курсов, так как уверены, что предпринимательство – это прежде всего новое мышление.

Вузы уже не дают знания как нечто готовое и неизменное, говорили выступавшие. Поскольку знания быстро устаревают, и зачастую то, что преподают студентам на первом курсе, уже через два-три года становится неактуальным. Поэтому задачей нового предпринимательского образования стало давать не только знания, но прежде всего основы, которые не изменятся и через десятки лет. А это значит – развивать у студентов активность, инициативность, ответст­венность, креативность, то есть делать акцент на развитии личности, чтобы человек умел критически мыслить, быть деятельным и не боялся ошибок. Тогда вмес­то человека в скорлупе вырас­тет личность с внут­ренним стержнем, верой в себя, бизнес, Казахстан и мир. Именно такие качества, как прозвучало на форуме, наиболее важны для будущих лидеров и бизнесменов.

В Алматы на два дня форума приехали около 400 участников. Это представители отечест­венных и зарубежных школ и университетов, частного и государственного секторов, бизнеса и менеджмента. В секциях и на заседаниях выступили около ста спикеров. Такой высокий интерес свидетельствует о том, что наше общество и государство осознают: именно инновационные и предпринимательские вузы должны стать локомотивами модернизации экономики. Новое время, приход нового поколения ставят задачу развития предпринимательского образования с новым содержанием, новыми инфраструктурой и методами подачи информации. Завершился форум первым заседанием Ассоциа­ции предпринимательских университетов Казахстана, на котором продолжился разговор о высшем образовании.