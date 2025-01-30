«Казпочта» будет доставлять лекарства в села

Сенаторы приняли поправки по вопросам оказания услуг связи, госзакупок, транспорта и почты, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил в своем Telegram-канале руководитель аппарата Сената Максим Споткай, теперь появляется возможность вручать посылки третьим лицам благодаря подтверждению через пин-код.

Также «Казпочта» сможет хранить и доставлять лекарства, в том числе в отдаленные села.

Предусмотрен и отказ от почтовых ящиков в связи с отсутствием востребованности и размещение «почтоматов» в жилых комплексах.

Вводится проект «Социальный кошелек», который должен минимизировать нецелевое использование средств соцпомощи и обеспечить их отслеживаемость. Эти и другие нормы были одобрены сенаторами и направлены на подпись главе государства.