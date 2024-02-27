Кендама – это не бильбоке

Японовед Игорь Латышев однаж­ды заметил, что культура Страны восходящего солнца настолько самобытна, что любой рассказ о ней может сбиться «на навязчивый показ одной экзотики», если рассказчику недостает чувства меры. Соблазн заинтриговать, используя избитый образ далеких загадочных островов, чье население – сплошь красавицы-гейши да воинственные самураи, очень час­то дает обратный эффект. Людям настолько приелись красивые, но легковесные легенды, заслоняющие живую действительность, что от подобных рассказчиков-мифотворцев они отмахиваются, как от назойливых мух.

Организаторы фестиваля решили отойти от стереотипных представлений о Японии и представить гостям ее культурно-бытовые особенности без какого-либо приукрашивания. Желающих оценить попытку собралось не меньше нескольких сотен. Весь первый этаж столичной библиотеки был поделен на тематические секции – изготовление оригами, обучение искусству икебаны, мастер-класс по приготовлению традиционного японского блюда онигири, каллиграфия, и очереди, образовавшиеся возле каждой из них, не иссякали вплоть до самой последней минуты фестиваля.

Открыл мероприятие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Казахстане Джун Ямада. И сделал это весьма эффектно, исполнив на трубе гимн нашей страны. Творческая инициатива дипломата настолько вдохновила гостей фестиваля, что уже через несколько секунд, как пелось в известной песне Высоцкого, их голоса слились в такт, создавая атмосферу подлинного, искреннего патриотизма. Благодарностью послу за его короткое, но столь воодушевляющее выступление послужили долгие аплодисменты.

– Благодарю Национальную академическую библиотеку за предоставление места для мероприятия и всех сотрудников Казахстанско-Японского центра развития человеческих ресурсов за помощь в его подготовке. Сегодня снова холодная погода, но долгая зима постепенно подходит к концу, и скоро наступит Наурыз, который мы всегда ждем с нетерпением. Я глубоко тронут интересом казахстанцев к японской культуре. Это лучшее доказательство особой связи между нашими странами. Давайте представим, что все мы сейчас собрались где-то в Японии, и насладимся всеми мероприятиями в полной мере, – сказал Джун Ямада.

И вот уже желающие познать естественную красоту природы направились на мастер-класс по искусству икебаны. В составлении композиций из срезанных цветов сокрыта особая эстетическая идея – показать изысканность окружающего мира. Богато и философское наполнение этого искусства: удачная композиция должна символизировать природную гармонию, взаимодействие земных и небесных сил, противоборство жизни и смерти. Неслучайно японист Владимир Пронников называл искусство икебаны вселенной, запечатленной в цветке. Да и само название этого искусства, которое обычно переводят как «живые цветы», или «цветы, получившие новую жизнь», уже говорит о многом. Повторяя за наставником, гости фестиваля старались сделать так, чтобы их композиция не только выглядела эстетично, но и в самом деле напоминала живые цветы, как того требуют законы икебаны.

Секция оригами также не знала недостатка в посетителях. Для многих из нас оригами – это всего лишь детские фигурки из бумаги, пробавляться которыми можно только от нечего делать. Мастерам предстояло развеять этот примитивный взгляд, и они потрудились на славу. И дети, и взрослые с одинаковым интересом учились складывать, пожалуй, самую известную фигурку, создаваемую при помощи техник оригами, – бумажного журавлика. Сделав это, они бережно несли его в своих руках, словно оберегая беззащитную птицу от подстерегающих ее опасностей.

– Мне очень нравится открытость волонтеров, которые помогают каждому посетителю, и приветливость японского посла. Посмотрите: с ним не сфотографировался только ленивый, а он не только рад каждому, кто подходит к нему, но и сам приглашает сделать памятное фото. Понимаю, что высокие слова тут не совсем к месту, но не могу не сказать, что его улыбка буквально озаряет это мероприятие. Мне кажется, так и должен выглядеть любой государственный деятель. Такая открытость и приветливость очень располагают к человеку. А само мероприятие, уверен, оставит у каждого посетителя только приятные воспоминания и подарит новые знания о прекрасной Японии, – рассказал один из посетителей фестиваля по имени Руслан.

Устроенный организаторами детский уголок погружал юных гостей фестиваля в мир японских национальных игр. Например, детям нужно было вооружиться игрушкой, которая называется кендама. Во всем остальном мире она известна под французским названием бильбоке и представляет собой деревянную палочку с закрепленной сверху чашечкой и привязанным к ней шариком. Суть игры в том, чтобы подбросить шарик и поймать его в чашечку. В кендама, в отличие от бильбоке, таких чашечек три, и поймать шарик нужно в каждую из них. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать это – задача не из легких! И не только для детей, но и для взрослых.

Пожалуй, наибольший интерес у гостей фестиваля вызвали секции каллиграфии и приготовления онигири. Японская каллиграфия имеет сакральное значение. Ее мастера считают, что все написанное обязательно сбудется, а потому каждый, кто решит порадовать себя витиеватыми иероглифами, должен помнить об известном правиле: бойся своих желаний. Именно поэтому просьбы написать то или иное слово должны быть максимально осторожными и точными.

– Организаторы старались, чтобы казахстанцам понравилась японская культура. Но, как мне кажется, они не были готовы к такому большому количеству людей. Мы уже попробовали приготовить онигири, сфотографировались с послом, рассмотрели национальные костюмы, теперь вот стоим в очереди к каллиграфам. Доверим свои желания волшебной бумаге и посмотрим, что из этого получится. Такие фестивали позволяют зарядиться хорошим настроением на день вперед, – поделилась своими впечатлениями Камила, пришедшая на мероприятие вместе с друзьями.

Закрепив свое желание чудодейственными чернилами на рисовой бумаге, гости фестиваля могли потренироваться и в кулинарии. Мастер-классы по приготовлению онигири проходили в двух шагах от столов каллиграфов. Онигири – это треугольничек из риса с начинкой внутри, который оборачивается листом нори. Его приготовление также имеет свои особенности и предлагает настоящее испытание на аккуратность. Премудрость рецепта в том, что рис нужно аккуратно сжать в ладонях вокруг начинки. Надавил чуть сильнее – и никакого треугольника не получится. Впрочем, мастера охотно помогали гостям, и никто не уходил от них в плохом настроении. Голодным, к слову, тоже никто не остался.

– Мы очень долго стояли в очереди, но это того стоило! Думаю, для меня теперь японская кухня будет ассоциироваться с этим фестивалем и этой очередью. Такие моменты, наверное, и делают нашу жизнь красочной, – рассказала посетительница Асем.

Тем и ценны культурные мероприятия: они делают далекое близким, а неизведанное – знакомым и даже родным. Как известно, одно из главных достоинств любого народа – это его способность и желание учиться у других народов. Культурный обмен – не пустое созерцательство и не умиление «заграничными наклейками», а живое, действенное взаимообогащение. Приобщаясь к культуре других стран, мы становимся как бы взрослее в нравственном отношении и лучше осознаем, как богат и разнообразен наш мир. И если бы собравшиеся гости попросили каллиграфов записать общее желание, то звучало бы оно, наверное, так: пусть таких фестивалей будет как можно больше!