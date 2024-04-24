Киллиан Мбаппе готов поменять позицию на поле ради игры за мадридский «Реал»

Звездный французский футболист будет играть на позиции центрального нападающего в королевском клубе, сообщает издание Footmercato

Фото: C.Gavelle/ J.Scussel/ GettyImages/ PSG

По сообщению издания, привыкший к игре на фланге атаки Мбаппе с радостью возьмёт на себя роль центрального форварда в стане «сливочных».

Он готов к тому, что ему придётся изменить стиль игры, а также понимает, что выступления на острие атаки повысят его шансы выиграть «Золотую бутсу» и «Золотой мяч».

Ранее стало известно, что нападающий сборной Франции подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом».

Киллиан Мбаппе уже уведомил руководство нынешнего клуба «ПСЖ» о своем предстоящем уходе. Он выступает за парижан с 2018 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 матчах во всех турнирах, записав в свой актив 41 гол и девять результативных передач.