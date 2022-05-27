KIOSH-2022: ФПРК выдвинула ряд инициатив по вопросам безопасности и охраны труда

Накануне в Нур-Султане начала свою работу X Казахстанская международная конференция KIOSH-2022 по охране труда и промышленной безопасности, организованная Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Казахстанской выставочной компанией Iteca.

В работе конференции принимают участие представители Федерации профсоюзов РК, крупнейших работодателей страны, отечественные и зарубежные эксперты в сфере охраны труда.

В своем приветственном слове Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов подчеркнул, что роль охраны труда, мер социальной защиты и значимость социальной политики постоянно растет.

«Правительством по поручению Главы государства в прошлом году утвержден План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года. В текущем году Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений одобрена Концепция безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года. Тем самым на государственном уровне провозглашен приоритет безопасного труда, улучшения условий труда и сохранения трудовых ресурсов и определены основные направления деятельности на всех уровнях управления», – сказал Заместитель Премьер-министра РК.

Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин -один из основных спикеров стратегической сессии на тему «Охрана труда в эпоху трансформации: глобальные решения для обеспечения социального благополучия», привел результаты анализа, проведенного Федерацией по ситуации с производственным травматизмом в стране. По его данным, ежегодно в Казахстане количество работников, пострадавших на производстве достигает 1500 человек, 200 человек погибает.

«По нашим данным, 60% оборудования производственных предприятий устарело и изношено. Нельзя говорить о безопасности и охране труда в 21 веке, используя оборудование прошлого века. Согласно анализа причинно-следственных связей, производственный травматизм является следствием неудовлетворительных условий труда и гигиенических нормативов. Обеспечение этих требований – обязательство работодателя. Если работодатель, в соответствии с требованиями законодательства будет в полной мере проводить оценку профессионального риска и принимать меры по его минимизации и исключению, то несчастных случаев на производстве можно избежать. По нашей статистике, в 70 % несчастных случаев со смертельным исходом выявлена вина работодателя. Также согласно анализу Федерации профсоюзов, случаи производственного травматизма чаще происходят на тех предприятиях, где нет профсоюзных организаций», - отметил Сатыбалды Даулеталин.

В этой связи Председатель ФПРК высказал ряд инициатив. По его словам, руководствуясь мировой практикой, Федерация профсоюзов в рамках рабочих групп по внесению изменений в трудовое законодательство, инициировала исключение установления степени вины сторон при расследовании несчастного случая. По словам Сатыбалды Даулеталина, сейчас важно не искать виноватых, а переключится на выявление причин производственного травматизма, и устранять недочеты совместно с социальными партнерами.

«Следуя принципам социального партнерства, профсоюзы акцентируют работу на усилении общественного контроля в рамках производственных советов и работы технических инспекторов. В этой связи Федерация внесла предложение на рассмотрение рабочей группы о законодательном закреплении полномочий технических инспекторов, а также усилении государственного контроля в рамках государственных инспекций по труду», - сообщил Председатель ФПРК.

По статистике, на предприятиях страны работают около 16 тысяч производственных советом, 12 тысяч из которых созданы с участием профсоюзов. Сатыбалды Даулеталин обращаясь к работодателям, подчеркнул необходимость создания производственных советов на всех предприятиях страны.

«Социальный диалог – важнейший инструмент продвижения обоюдных интересов государства, работодателя и работников. Все острые вопросы легче и эффективнее решать путем переговорного процесса в рамках нашего социального партнерства», - заключил Председатель ФПРК.

Следующий спикер стратегической сессии, менеджер проекта ЕС-МОТ (Международная организация труда) Антонио Сантос высказался в поддержку инициатив Федерации профсоюзов РК и отметил важность ратификации конвенций МОТ в Казахстане.

Резюмируя работу стратегической сессии конференции, Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что поддерживает инициативы ФПРК и в рамках совместной работы с социальными партнерами работа по совершенствованию национальных стандартов по безопасности и охране труда будет продолжена.

Медиацентр Федерации профсоюзов РК