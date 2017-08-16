​«Китайские Мальдивы» станут ближе

Анвар Ахметов

Остров Хайнань – самая южная провинция Китая и самая крупная специальная экономическая зона страны. 14 августа в павильоне КНР прошел День провинции Хайнань, на который были приглашены представители центральной исполнительной власти Казахстана и Китая и бизнесмены двух стран.

Казахстанцам остров известен прежде всего как курортная зона. И с каждым годом поток туристов из Казахстана в Китай увеличивается.

– В нынешнем году более 20 тысяч казахстанских туристов посетят Хайнань. Существуют два прямых рейса: Алматы – Санья и Астана – Санья, – выполняемых авиаперевозчиками раз в неделю. Заполняются эти авиарейсы на 90%, – отметил представитель управления по делам туризма провинции Хайнань Син Чжэнь.

Вместе с тем, как подчеркнула в своей речи председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Майнюра Мурзамадиева, Казахстан надеется и на увеличение числа китайских туристов в Казахстане.

Но представители провинции Хайнань приехали в Казахстан говорить не только о туризме. Океан, белый песок и пальмы – это не все, что может предложить Хайнань миру. На сегодня в провинции создана самая большая специальная экономическая зона страны, и наряду с туризмом здесь развиваются экологическое сельское хозяйство, медицина, космическая авиация и многие другие отрасли. Как отметил председатель Хайнаньского отделения китайского комитета содействия развитию международной торговли Ли Чжицзе, на День провинции приехали представители 20 отраслей экономики, и все они надеются на расширение партнерства с Казахстаном.

Причем в первую очередь казахстанских бизнесменов ждут в качестве инвесторов. Власти провинции делают все для того, чтобы инвестировать в развитие острова было не только выгодно, но и просто.

– Если ранее для регистрации иностранного предприятия требовалось 18 дней, то сегодня – три. Также разработаны свыше 20 мер по упрощению ведения налоговой и финансовой отчетности, получения земли и кадровой политики, – рассказал о том, почему инвестировать в Хайнань просто и выгодно, представитель из управления коммерции провинции Ван Хунъи.

