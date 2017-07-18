Ключ к познанию души

Второй этап смотра-конкурса «Мемлекеттік тіл – менің тілім» среди военнослужащих регионального командования «Батыс» был организован на базе воинской части 5517 Национальной гвардии РК. Его участниками стали победители первого этапа из Атырау, Актау, Актобе, Жанаозеня и Уральска.

Конкурсанты рассказывали о себе, читали стихи на казахском языке, отрывки из произведений национальных поэтов и писателей, участвовали в сценках. Как отметил один из участников смотра, рядовой Андрей Петров из воинской части 6655 Актобе, знать государственный язык – значит быть патриотом своей страны, поэтому военнослужащие должны владеть им в совершенстве.

С самого начала отбора хорошие знания казахского языка демонстрировал военнослужащий атырауской воинской части 5546 рядовой Александр Кондрашов. Ему не было равных в знании пословиц и поговорок на государственном языке. Достойным соперником для него стал младший сержант Юрий Яковлев из воинской части 5517 Уральска. На конкурс Юрий подготовил отрывок из произведения Жубана Молдагалиева «Мен қазақпын».

В итоге победителем конкурса все-таки был признан Александр Конд­рашов. Второе место занял Андрей Петров, а третье было присуждено Юрию Яковлеву. Все они награждены дипломами и ценными подарками. Обладателю первого места выпал шанс представлять западный регион на заключительном этапе конкурса «Мемлекеттік тіл – менің тілім», который состоится в сентябре нынешнего года в Астане.