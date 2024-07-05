Ключи от квартиры получил боксер Камшыбек Конкабаев

Аким области Нурлыбек Налибаев встретился с бронзовым призером Олимпийских игр по боксу, серебряным призером Азиатских игр Камшыбеком Конкабаевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Кызылординской области

Фото: акимат Кызылординской области

Напомним, Камшыбек стал серебряным призером ХІХ летних Азиатских игр в Ханчжоу (Китай) и завоевал путевку на Парижскую Олимпиаду.

Глава региона поинтересовался ходом подготовки боксера к Олимпийским играми пожелал ему вернуться с победой.

«Камшыбек, мы гордимся тобой! Известно, что ты выбрал этот вид спорта еще в раннем детстве и благодаря поддержке родителей и болельщиков упорно шел к победе (...) Главная цель сегодняшней встречи - передать самые теплые пожелания и слова поддержки от земляков. От имени родной страны, земляков, которые хотят, чтобы вас поддерживали и мотивировали, мы решили сделать специальный подарок и вручить ключи от жилья», - сказал Нурлыбек Налибаев.

В свою очередь спортсмен отметил, что приложит все усилия для покорения олимпийской вершины.

Спортсмены региона с начала года завоевали 61 медаль на чемпионатах и Кубках мира, Азии. Пока в копилке кызылординских спортсменов 7 путевок на Парижскую Олимпиаду.

Камшыбек Конкабаев - заслуженный мастер спорта РК по боксу. Победитель, серебряный призер чемпионата мира (2014, 2017 г.), 4-кратный серебряный призер чемпионата Азии (2017, 2019, 2021, 2022 г.), бронзовый призер Олимпийских игр (2021 г.), серебряный призер Азиатских игр (2023 г.). Сейчас спортсмену предстоит участие в летних Олимпийских играх в Париже (Франция). Тренер Конкабаева - заслуженный тренер РК по боксу Сейтжан Токенов.