​Когда лыжи доходнее пляжа

По словам акима города Бауыржана Байбек, ставшего очередным спикером брифинга в Службе цент­ральных коммуникаций, уже сегодня каждый второй иностранный турист, приезжающий в Казахстан, посещает Алматы, где действительно есть на что полюбоваться. Красоты казахстанского Алатау вкупе с чудесным мягким климатом при грамотном менеджменте способны приносить городу-«миллионнику» баснословные прибыли.

В южном мегаполисе учится каждый третий казахстанский студент. Однако после завершения обучения в алматинских вузах молодежь в большинстве своем не торопится возвращаться назад на родину.

– Именно из-за высокой конкуренции в Алматы наблюдается высокий уровень безработицы, который в настоящее время составляет 6,4%, – считает градоначальник.

Понимая масштабы проблемы, городские власти планируют пост­роить к 2020 году 40 студенческих общежитий на 21 тыс. мест. Здесь первыми в стране запустили программу «Активное долголетие» для пенсионеров, коих в мегаполисе 12%. Кстати, молодых людей не старше 35 лет в Алматы проживает 45% от общего числа жителей.

Тем не менее один из красивейших городов страны, по мнению его акима, характеризуется устойчивой рыночной экономикой с «крепким средним классом». К примеру, на сегодня доля государства в экономике Алматы составляет 2,4%.

– Для обеспечения роста доходов алматинцев принята программа развития города, основные направления которой соответствуют Целям устойчивого развития, опирают­ся на стандарты ОЭСР и лучшие мировые практики, – пояснил Бауыржан Байбек на брифинге в СЦК.

Аким озвучил также другие цифры и факты, касающиеся выполнения поручений Главы государст­ва, данных в Послании народу страны. С этой целью разработан общегородской план из 106 мероприятий, выделены необходимые ресурсы. Как отметил спикер, на первом месте – повышение доходов алматинцев.

– Уже сегодня более 100 предприя­тий поддержали инициативу Президента Нурсултана Назарбаева, с ноября текущего года подняв заработную плату на 30%. С нового года оплата труда будет повышена для 25 тысяч работников бюджетных организаций и более 19 тысяч частных, – уточнил Бауыржан Байбек.

В мегаполисе реализуются «Дорожная карта бизнеса» и городская программа «Жібек жолы», в рамках которых создано более 13 тыс. рабочих мест, выплачено 50 млрд налогов в городскую казну. Между тем темпы электронной торговли, 52% которой в стране приходится на Алма­ты, говорят сами за себя. Без работы в ближайшем будущем могут остаться десятки тысяч продавцов крупных городских рынков. Выход аким видит в развитии туристской отрасли, являющейся одной из самых быстрорастущих в мире.

– От 50 до 140 долларов в сутки тратит в Алматы каждый турист, а если он при этом еще и покатает­ся на лыжах, то в разы больше, – делится Бауыржан Байбек. – Как показывает практика, больше всего прибыли мегаполису приносят китайские и корейские туристы.

Еще один веский аргумент, на который опирается аким, – горный туризм приносит в 7 раз больше доходов по сравнению с пляжным. Поэтому в одном из самых привлекательных городов страны будут и впредь строиться горнолыжные базы отдыха с соблюдением всех необходимых экологических норм.