Когда начнут проводить экспресс-тестирование на коронавирус в Нур-Султане

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
На брифинге в акимате Нур-Султана руководитель Управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова рассказала, когда начнут проводить экспресс-тестирование у населения на наличие короновирусной инфекции, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Проведение экспресс-тестирования у населения на наличие коронавирусной инфекции запланировано в ближайшие две недели. Сейчас распространение коронавируса на контроле у задействованных и ответственных в этом вопросе органов и ведомств. В настоящее время диагностика наличия коронавирусной инфекции проводится методом ПЦР-диагностики у контактных лиц. Это лица близкого контакта - члены семьи, близкие по работе, по борту самолета, определенные врачами-эпидемиологами", - проинформировала Кисикова.
По ее данным, на сегодня диагностика наличия коронавирусной инфекции проводится только в национальном центре экспертизы.
Ранее Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло
до 49 человек. Заболевшие выявлены в Нур-Султане, Алматы и Караганде.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь
.
Перед этим в Казахстане объявили
ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.