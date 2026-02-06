Когда разговор важнее наказания

Подростковая преступность в городе за год снизилась почти на треть. За этой статистикой – сотни профилактических бесед, десятки ночных поисков и сложный разговор общества с подрастаю­щим поколением о границах свободы.

Буллинг, вымогательство, интернет-мошенничество – эти слова все чаще звучат не в криминальных хрониках, а в школьных классах. В Петропавловске ювенальные полицейские проводят профилактические встречи с учениками, например, с шестиклассниками IT-школы-лицея. Видеоролики, примеры и прямой разговор о том, что любое нарушение закона имеет последствия не только для подростка, но и для родителей.

Особый акцент делается на буллинге. В прошлом году за травлю введена административная ответственность, и это, по словам полицейских, стало важным сигналом: школьные конфликты перестали быть «внутренним делом класса».

Отдельная тема – безопасность на дорогах. В 2025-м в Петропавловске произошло 85 ДТП с участием детей: один ребенок погиб, 85 получили травмы. Символично, что IT-школа-лицей расположена на улице с интенсивным движением.

Результат такой системной работы заметен: ­подростковая преступность в областном центре снизилась на треть – с 48 до 37 случаев. Но есть другая тревожная статистика. В Северо-Казахстанской области за год ювенальным полицейским пришлось 95 раз экстренно разыскивать пропавших подростков. Каждый такой случай рассмат­ривается как чрезвычайное происшествие, когда к поис­кам подключаются участковые, патрульные, оперативники и система видеонаблюдения.

Как правило, детей находят у друзей или на улице, причины ухода чаще всего бытовые и, на первый взгляд, несерьезные. Обида, ссора, желание доказать самостоятельность. Так, 15-летняя девочка ушла из дома, когда мать потребовала прибраться в комнате. Разъяс­нительная беседа помогла подростку осознать последствия повторных уходов.

Все 95 пропавших несовершеннолетних были найдены в дежурные сутки, отмечают в пресс-службе ДП СКО. Снижение же подростковой преступности не означает, что проблема решена. Это лишь показатель того, что профилактика работает, когда с детьми разговаривают, причем не лозунгами.

