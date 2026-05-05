Генеральная прокуратура укрепляет партнерство с международным бизнесом

Закон и Порядок
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня состоялась торжественная церемония заключения Меморандума о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Ассоциацией «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» (АКСИИ), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/GenPr

Документ скрепили подписями Генеральный Прокурор Берик Асылов и Председатель Правления АКСИИ Ерлан Досымбеков.

В мероприятии приняли участие руководство Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел, АО НК «KAZAKH INVEST», а также члены Правления и Исполнительного Комитета АКСИИ.

В своем выступлении Берик Асылов подчеркнул, что привлечение инвестиций является вопросом национальной важности, а органы прокуратуры на основе принципа «Закон и порядок» обеспечивают переход от реагирования на нарушения к системной профилактике проблем бизнеса.

За три года количество зарегистрированных уголовных дел в отношении предпринимателей сократилось в 4 раза, или на 71,5%.

В текущем году по сравнению с 1 кварталом 2025 года в 3 раза (с 16 до 50) выросло число административных производств за воспрепятствование бизнесу (ст.173 КоАП).

Развитие механизмов защиты прав бизнеса рассматривается в неразрывной связи с цифровизацией и внедрением технологий искусственного интеллекта, что соответствует стратегическому курсу, заданному Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

В настоящее время органы прокуратуры сопровождают порядка 3 тысяч инвестпроектов на сумму 100 трлн тенге. Благодаря принятым мерам уже запущено более 250 проектов, что позволило создать 30 тысяч рабочих мест.

«Подписание Меморандума выводит наше сотрудничество с международным бизнес-сообществом на качественно новый уровень. Будет обеспечен постоянный канал прямой связи между прокуратурой и Ассоциацией, что позволит оперативно устранять административные барьеры», - отметил Генеральный Прокурор.

Председатель Правления АКСИИ Ерлан Досымбеков выразил благодарность за готовность к открытому диалогу и отметил значимость новых институциональных механизмов защиты.

«Мы высоко оцениваем наделение Генерального Прокурора функциями Инвестиционного омбудсмена и создание профильного Комитета. Это своевременный и системный шаг, направленный на укрепление гарантий защиты прав и повышение доверия международного бизнеса», - подчеркнул Ерлан Досымбеков.

Стороны выразили уверенность – Меморандум станет для мирового сообщества четким сигналом о том, что Казахстан гарантирует надежную юрисдикцию, внедряет лучшие мировые практики и обеспечивает стабильность для инвесторов.

Церемония завершилась презентациями деятельности Комитета по защите прав инвесторов ГП РК, Комитета по инвестициям МИД РК и «KAZAKH INVEST», а также обменом мнениями между участниками встречи.

#прокуратура #меморандум

