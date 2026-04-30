В Нацгвардии обсудили меры профилактики бытового насилия

Айман Аманжолова
корреспондент

В клубе Главного командования Национальной гвардии МВД РК состоялась профилактическая беседа на тему: «Профилактика бытового насилия, проблемы и альтернативные пути решения». Мероприятие прошло в рамках идеологемы «Закон и порядок», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Организатором выступил старший офицер отдела профилактики Управления военной полиции Главного командования подполковник Асхат Балтабаев. В качестве приглашённого эксперта участие приняла докторант Академии управления МВД (специалист в области противодействия бытовому насилию) подполковник полиции Гульмира Шрахметова.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы предупреждения бытового насилия, причины его возникновения, а также механизмы раннего выявления и реагирования. Особое внимание уделено правовым аспектам, защите прав пострадавших и формированию нулевой терпимости к насилию в обществе.

Участникам разъяснены эффективные способы разрешения конфликтных ситуаций, роль профилактической работы и важность своевременного обращения за помощью. Отмечено, что подобные мероприятия способствуют повышению правовой грамотности военнослужащих и укреплению дисциплины в воинских коллективах.

#закон #насилие #Нацгвардия #порядок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]