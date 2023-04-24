Когда в Астане запускается система велопроката Astana Bike
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Аманжолова Айман
С 25 апреля в столице запускается система автоматизированного велопроката Astana Bike, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Велосипеды и приобретение абонементов будут доступны с 9:00 часов утра.
Запуск станции и велосипедов будет проходить поэтапно:
25 апреля: 600 велосипедов + 76 станций;
26 апреля: 100 велосипедов + 20 станций;
27 апреля: 100 велосипедов + 22 станции;
28 апреля: 100 велосипедов + 22 станции;
29 апреля: + 14 станций.
К концу апреля планируется запустить 154 станции и порядка 900 велосипедов.
Приобрести абонементы и узнать всю необходимую информацию по велопрокату можно на сайте www.velobike.kz.
Система велопроката доступна 24/7.