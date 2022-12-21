Когда завершат строительство всех проблемных домов в Астане

Как отметили в акимате, по каждому объекту имеется механизм, определены источники финансирования.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Заместитель акима Астаны Есет Байкен рассказал на онлайн-брифинге о сроках завершения оставшихся доолгостроев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По его словам, в 2019 году в столице насчитывалось 150 проблемных домов и более 16 тысяч семей-дольщиков.

«В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и благодаря прямой поддержке государства, сегодня завершено строительство 120 домов, около 13 тысяч семей-дольщиков получили жилье. В 2023-2024 годах планируем завершить оставшиеся 8 объектов или более 30 домов, это порядка 4 тысяч семей-дольщиков», - сказал Есет Байкен.

По каждому объекту имеется механизм, определены источники финансирования, добавил он.