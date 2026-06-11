Сезон открыт!

Шоу, угощения, купание… Больше 5 тыс. гостей, собравшихся на фестиваль Open Air Sarybel, открыли пляжный сезон в районе Самар.

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Праздник оказался красочным в буквальном смысле. Организаторы устроили на берегу Бухтарминского водохранилища мини-карнавал Холи, знаменитый на весь мир обрядом посыпания друг друга яркими цветными порошками, раскрашиванием лиц и обливанием водой. Традиция, которая у индийцев означает обновление и стирание социальных различий, в Восточном Казахстане стала символом лета, каникул, отдыха, купания.

– К нам приехали гости из Усть-Каменогорска, Павлодара, Астаны, Алма­ты, – рассказала пресс-секретарь акима района Самар Екатерина Скударнова. – Для Сарыбеля, который становится курортным поселком, это первый фестиваль. Конечно, он станет традиционным.

У детей восторг вызвали пенное шоу, аквагрим. Атмосферности добавили фудкорты от предпринимателей из разных уголков Восточного Казахстана и области Абай.

Как подсчитали организаторы, отдыхающим предложили более сорока видов угощений – от традиционной казахской кухни до фастфуда. На ура шли шашлык, плов, выпечка, напитки, мороженое, кумыс, свежие овощи, фрукты. Праздник завершил гала-концерт со световым шоу и фейерверком.

Open Air Sarybel еще раз подчеркнул высокий туристический потенциал района Самар. Здесь завершают ремонт дороги до побережья Бухтарминского водохранилища, делают санитарные узлы. В районе Сарыбеля с его бесподобными пляжами установили антенно-мачтовые сооружения для мобильной связи и Интернета.