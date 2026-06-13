Рост производства – результат системной модернизации

коллаж Натальи Ляликовой при помощи Gemini

Динамика первых месяцев года наглядно показывает, что предприятия легкой промышленности научились эффективно использовать внутренний спрос. При этом происходящий сейчас производственный подъем – не случайное стечение обстоятельств, а результат планомерной системной модернизации отрасли.

– Мы шаг за шагом отвоевываем собственный рынок у зарубежных поставщиков, – отмечает замес­титель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Мухамед Андаков.

Действительно, сегодня можно уверенно констатировать: отечественная легкая промышленность не просто возродилась, но и демонстрирует признаки глубинного качественного переформатирования. Отрасль показывает впечатляю­щие результаты, обретая статус технологичного и инвестиционно привлекательного сектора обрабатывающего комплекса.

Для понимания масштабов происходящих изменений достаточно взглянуть на оперативные показатели, которые озвучивает руководство Комитета промышленности.

– Падение объемов импорта продукции легкой промышленности более чем на треть – прямой индикатор того, что национальный производитель наконец начал замещать привозной товар, – подчеркивает Мухамед Андаков. – Наша стратегическая задача – уйти от тотальной зависимости в базовых вещах. Тот факт, что закупаемые за рубежом объемы готовой одежды упали на 37,2 процента, говорит о значительном росте доверия казахстанцев к местным маркам.

В то же время, отмечает специалист, долгосрочное и устойчивое развитие невозможно без кардинального изменения подходов к субсидированию и протекционизму.

– Мы радикально меняем всю философию государственной поддержки, – поясняет Мухамед Андаков. – Комплексный план развития отрасли на 2026–2030 годы внедряет жесткую модель: хочешь налоговые преференции по КПН и НДС в ноль процентов – заключай соглашение о повышении локализации, оцифровывай производство и показывай реальный рост добавленной стоимости.

Особое внимание ведомство уделяет защите внутреннего рынка от нелегального оборота и выравниванию конкурентных условий для местных фабрик.

– Изъятия из национального режима для почти двух тысяч товаров легкой промышленности – спасательный круг для наших фабрик, гарантирующий им стабильный сбыт в рамках госзакупок, – отмечает специалист. – Передача функций конт­роля маркировки обуви в Минис­терство финансов – логичный шаг. Налоговые и таможенные органы обладают всеми цифровыми инструментами, чтобы отслеживать путь каждой пары обуви от границы до чека. Это выводит отечественный бизнес из ценового тупика, в который его загонял дешевый контрафакт.

Говоря об инвестиционной привлекательности сектора и его будущем, представитель минис­терства делает ставку на создание крупных производственных кластеров.

– Легкая промышленность превращается в современный высокотехнологичный бизнес, – подчеркивает Мухамед Андаков. – Подписание соглашения по созданию полного цикла хлопчатобумажного производства в Туркестанской области – это долгожданный переход от экспорта сырого хлопка к выпуску готовой продукции. Размещение фабрик на площадках десяти СЭЗ позволяет инвесторам минимизировать издержки на старте. Мы видим, как за счет госстимулирования в отрасль приходят крупные игроки.

На современном этапе легкая промышленность республики представляет собой диверсифицированную экосистему, включающую более 20 подотрас­лей. Исторически сложившаяся структура разделена на три ключевые группы. Абсолютное доминирование удерживает текс­тильное производство, на долю которого приходится 61,3% от общего объема. Вторым по масштабу сегментом выступает выпуск готовой одежды (32,2%), а замыкает тройку производство кожаной и относящейся к ней продукции (6,5%).

Хотя макроэкономические показатели отрасли на первый взгляд кажутся скромными (доля легкой промышленности в структуре валового внутреннего продукта составляет 0,1%, в общем промышленном производстве – 0,4%, а в обрабатывающем секторе – 0,8%), ее социальное и стабилизирующее значение для внутреннего рынка трудно переоценить.

По состоянию на 1 января 2026 года в республике официально действуют 1 419 предприятий. Отрасль опирается на гибкость частной инициативы: абсолютное большинство участников рынка представляют малые компании – их насчитывается 1 382. Средний сегмент формируют 29 предприя­тий, а локомотивами выступают восемь крупных фабрик.

В разрезе специализации 492 компании (34,6%) заняты в текстильном производстве, 802 (56,5%) – в выпуске одежды, а 125 (8,8%) – в кожевенно-обувном секторе. В общей сложности на этих производствах трудятся 18,3 тыс. квалифицированных работников.

Главным маркером преодоления затяжного кризиса стали оперативные производственные показатели текущего года. За январь – апрель 2026 года совокупный объем выпуска продукции отечественной легкой промышленности достиг внушительной отметки в 77,1 млрд тенге. При этом индекс физического объе­ма (ИФО) продемонстрировал феноменальный рост – 225,2%.

В разрезе секторов профильный текстильный сегмент обеспечил выпуск продукции на 46 млрд тенге при ИФО в 296%. Производство готовой одежды дало казне 25,2 млрд тенге, показав рост физического объема на 135,8%, а кожевенно-обувной сектор сгенерировал 5,8 млрд тенге с ИФО в 142%.

Серьезную институциональную основу для нынешних успехов заложила Дорожная карта по развитию легкой промышленности на 2022–2025 годы. В рамках этого межведомственного документа были реализованы базовые меры по расширению сырьевой базы, подготовке профессиональных кадров, привлечению инвес­торов и внедрению цифровой маркировки товаров.

Комплексный план развития легкой промышленности на 2026–2030 годы предусматривает масштабное льготное финансирование: предоставление средств на лизинг оборудования под 3% годовых, а на пополнение оборотных средств – под 5%. Дополнительным стимулом служит объединение предприятий в территориальные кластеры, предполагающее заключение специальных инвестиционных контрактов для обнуления ставок НДС и КПН при условии одновременного предоставления встречных обязательств.

Итоги 2025 года зафиксировали настоящий инвестиционный бум: объем вложений в основной капитал легкой промышленности достиг 40 млрд тенге, превысив показатели предыдущего 2024-го сразу в три раза. На фоне столь высокой базы показатели первого квартала 2026-го продемонстрировали естественную коррекцию (капиталовложения составили свыше 1 290 млн тенге), что связано с завершением цикла финансирования крупных объектов.

Встречая профессиональный праздник, работники легкой промышленности Казахстана своими успехами наглядно демонстрируют, что затяжной этап постсоветского спада, когда львиная доля предприятий оказалась нерентабельной, окончательно преодолен. Опираясь на государственную поддержку, цифровые технологии и прагматизм, отрасль уверенно формирует новый индустриальный каркас республики, доказывая: сделано в Казахстане – значит сделано качественно.