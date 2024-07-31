Команда Минобороны стала победителем столичного турнира по мини-футболу

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Айман Аманжолова
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Команда «Намыс» министерства обороны РК вновь стала чемпионом «Astana Futbol Ligasy» среди любительских команд столицы по мини-футболу. Костяк команды оборонного ведомства «Намыс» составляют военнослужащие Акмолинского гарнизона

фото: пресс служба МО РК

Футбольная дружина оборонного ведомства принимала участие во многих турнирах, проходивших в Астане, неоднократно становилась чемпионом «Astana Futbol Ligasy», трехкратный чемпион кубка Ассамблеи народа Казахстана, серебряный чемпион кубка «ҚызметКап» среди государственных органов.

Сезон длился 2 месяца и завершился 28 июля. Спортсмены МО РК зарекомендовали себя по-настоящему бойцовской командой. В активе команды ни одного поражения и 3 ничьи, наибольшее количество забитых голов и самое меньшее пропущенных.

Председатель Спортивного комитета МО РК - начальник Центрального спортивного клуба полковник Арман Абеуов отметил, что в оборонном ведомстве придают большое значение развитию спорта в воинских коллективах, в войсковых частях имеется богатая материальная спортивная база.

«Мы рады победе нашей команды в турнире. Футбол - это коллективная игра, и на футбольном поле не только оттачивается спортивное мастерство военнослужащих, но и происходит слаживание членов команд», - сказал полковник Арман Абеуов.

Дружинам, вышедшим в финал, вручили кубки, дипломы и памятные медали. В целом, первенство прошло на высоком уровне, футболисты показали красивую игру и свое умение работать в команде, а болельщики на трибунах получили массу положительных эмоций.

#чемпион #футбол #МО #МОРК #гарнизон

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