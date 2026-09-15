Модернизация системы образования

Во исполнение поручения Главы государства, данного в Послании от 2 сентября 2024 года «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», по укреплению функционала школ, дальнейшему повышению квалификации и социального статуса педагогов, Правительство модернизирует образовательную инфраструктуру, внедряет цифровые технологии, расширяет поддержку детей и укрепляет связь профессионального образования с потребностями экономики. Работа охватывает всю образовательную траекторию – от дошкольного воспитания до подготовки специалистов и научной деятельности.

Деньги следуют за ребенком

Как сообщила пресс-служба Правительства, за три года в детских садах создано 232 тыс. мест. В настоящее время в Казахстане работают 12 066 дошкольных организаций, которые посещают свыше одного миллиона детей. Еще 167 тыс. охвачено предшкольной подготовкой в школах.

Охват детей от двух до шести лет из числа состоящих в очереди на сегодня достигает 96%, от общей численности этой возрастной группы – 70,4%.

По поручению Главы государства внедряется ваучерное финансирование по принципу «деньги следуют за ребенком». Пилотный проект охватывает 20 городов и 23 района, в нем участвуют 5 965 организаций, выдано более 1,3 млн ваучеров. В результате внедрения нового механизма очередь сократилась со 160 тыс. до 23 тыс. детей.

За период действия пилотного проекта с 2024 по 2026 год экономия бюджетных средств составила 35,3 млрд тенге. Механизм расширяет выбор детских садов для родителей и повышает адресность финансирования.

С учетом демографического роста

За пять лет в Казахстане пост­роено 1 120 школ более чем на миллион ученических мест. Завершено строительство 217 школ «Келешек мектептері» на 460,4 тыс. мест. Новые образовательные учреждения оснащаются лабораториями, пространствами для STEM-образо­вания, робототехники, спорта и творчества, создаются условия для инклюзивного обучения.

Таким образом, инфраструктурная политика постепенно переходит от решения проблемы дефицита мест к созданию современной образовательной среды, где дети могут получать не только базовые знания, но и развивать инженерное, исследовательское и технологическое мышление.

С 2019 года количество трехсменных школ и дефицит ученических мест сократились в четыре раза, аварийных школ – вдвое. Работа продолжается с учетом демографического роста и внутренней миграции. Сейчас строится 101 школа на 59,3 тыс. мест, до конца года планируется ввести в строй 72 школы на 38,2 тыс. мест.

Также по поручению Президента осуществляется программа реновации около 1 300 школ. Особое внимание уделяется сокращению образовательного разрыва между городом и селом.

В сельской местности расположены 65% школ страны. В них обучаются более 1,5 млн детей, работают 214 тыс. педагогов. С 2019 года в селах построено 511 школ, включая 84 школы «Келешек мектептері». В текущем году строятся еще 49. Из 1 300 объектов программы реновации 820 находятся в селах.

ИИ становится частью уроков

Отдельным направлением определено внедрение в образовательный процесс искусственного интеллекта. Во исполнение поручений Президента, озвученных в еще одном Посла­нии народу – от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», в республике развиваются цифровая инфраструктура и персонализированное обучение, ведется подготовка педагогов к применению ИИ.

С 1 сентября в школах Павлодарской и Кызылординской областей стартовал соответствующий пилотный проект. На первом этапе предусмотрен охват 500 малокомплектных школ, до 2029 года технологии ИИ планируется распространить на все 2,5 тыс. таких школ.

Искусственный интеллект поможет подобрать индивидуальные задания, проанализировать результаты и выявить пробелы в знаниях, расширяя профессиональные возможности учителя.

Повышается престиж профессии

Закон РК «О статусе педагога», принятый в 2019 году, укрепил защиту прав и социальные гарантии учителей. С 2020 года по поручению Президента заработная плата педагогов увеличена вдвое. Предусмотрены доплаты за квалификацию, классное руководство, проверку письменных работ, наставничество и степень магистра.

С сентября 2023 года зарплата педагогов дошкольных организаций повышена на 30%. Дополнительные выплаты предусмотрены специалистам, пришедшим с производства в колледжи. Оплата труда сельских педагогов как минимум на 25% выше, чем городских.

Последовательно повышается и общественный престиж профессии. Учреждено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», двое педагогов удостоены высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері». В целях признания и поощрения труда учителей 103 педагога удостоены почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

Одновременно обновляется управленческий и кадровый потенциал системы. В период с 2023 по 2026 год в рамках проек­та «1 000 лидеров изменений в образовании» в кадровый резерв включены 983 педагога.

Высокие достижения

Всесторонняя поддержка талантливых и одаренных детей – еще одно поручение Главы государства.

Победителям и призерам международных предметных олимпиад выплачиваются премии: 1 500 МРП за золото, 1 000 МРП за серебро и 500 МРП за бронзу. Их наставникам – 150, 100 и 50 МРП соответственно.

Предусмотрено поступление в казахстанские вузы на гранты без ЕНТ. Аналогичные возможности предоставлены призерам международных конкурсов и спортивных соревнований. В 2026 году по поручению Президента денежные премии распространены на победителей и призеров международных конкурсов научных проектов.

За минувший учебный год казахстанские школьники завоевали 1 067 медалей на 44 международных олимпиа­дах и научных конкурсах. На 56-й Международной физической олимпиаде IPhO в Колумбии в нынешнем году впервые все пять участников сборной получили золото. Казахстан разделил первое место в неофициаль­ном команд­ном медальном зачете.

На международных олимпиадах по физике, химии, биологии, математике, географии и информатике завоевано 28 медалей. Республика вошла в мировой топ-10 стран, чьи школьники отличились в знаниях по химии, и в топ-25 – по математике.

Инклюзивное обучение

Создание равных возможнос­тей для детей с особыми образовательными потребностями – одно из важных направлений исполнения поручений Главы государства.

В психолого-медико-педагогических консультациях зарегистрировано 237 тыс. подобных детей. Из них 121 тыс. – школьного возраста – учатся в общеобразовательных школах, еще 17 тыс. – в специальных.

Поддержку обеспечивают 540 профильных организаций, включая 99 специальных школ, 49 детских садов, 240 кабинетов коррекции, 14 реабилитационных центров и 12 центров аутизма. За три года сеть выросла на 52 организации.

Условия для инклюзивного обу­чения созданы в 80% дошкольных организаций, 95% школ и 90% организаций технического и профессионального образования (ТиПО).

С детьми работают 11 336 специальных педагогов, около 6,5 тыс. педагогов-ассистентов и 250 индивидуальных помощников. Специальных педагогов готовят 17 вузов. С текущего учебного года в восьми колледжах начата подготовка по специальности «логопедия», еще в шести начинается подготовка педагогов-ассистентов.

ТиПО: с учетом запросов экономики

Системные решения Главы государства позволили существенно укрепить техническое и профессиональное образование и усилить его связь с рынком труда. Сегодня в 763 колледжах обучаются более 556 тыс. студентов. Финансирование ТиПО в 2025–2026 учебном году достигло 424,9 млрд тенге, увеличившись за три года на 34,1%. Госзаказ вырос с 344,9 тыс. до 393,3 тыс. мест.

За три года число выпускников увеличилось со 141,3 тыс. до 169,2 тыс. человек, трудо­устроен­ных – с 92,8 тыс. до 112,7 тыс., в том числе по специальности – с 72 тыс. до 90,6 тыс.

На основе 552 профессиональных стандартов разработано 14 494 образовательные программы, включая 4 348 – по рабочим квалификациям. Классификатор дополнен 20 специальнос­тями, по которым разработано еще 243 программы. В обучение включаются навыки применения ИИ, микроквалификации и Minor-программы.

К 2030 году ежегодная потребность рынка труда оценивается в 225–256 тыс. специалис­тов, более 70% востребованных специальнос­тей относятся к системе ТиПО. Среднесрочная потребность экономики составляет свыше 1,8 млн специалистов рабочих профессий.

За три года охват дуальным обучением вырос со 108 тыс. до 138,2 тыс. студентов. Подготовку ведут 552 колледжа совместно с 11,7 тыс. предприятий. Охват достиг 35%, задача – увеличить его как минимум до 40%.

При поддержке местных исполнительных органов и предприятий современным оборудованием оснащены 174 колледжа, еще 13 – при поддержке недропользователей. Предусмотрено строительство 13 колледжей на 20 тыс. мест в 11 регионах.

Новая архитектура защиты детства

По поручению Президента разработана Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. В стране проживает около 6,9 млн детей – 34% населения. Документ объединяет четыре направления: безопасность, образование, здоровье, семью и социальную защиту. Определены 10 ключевых индикаторов и 158 мероприятий.

Акцент сделан на предупреж­дении рисков. Работают центры психологической поддержки и контакт-центр 111, в школах внедрены уроки безопасности и программа «ДосболLIKE», усиливаются охрана и технические системы защиты.

Предусмотрены применение ИИ в видеонаблюдении для выявления агрессии и буллинга, развитие единой цифровой системы психологической диаг­ностики и сопровождения, созда­ние кабинетов помощи детям, пострадавшим от насилия.

С 2027 года на платформе mGov планируется внедрить систему «Путь ребенка», которая объединит сведения о гос­поддержке и обеспечит межведомственное сопровождение без многократных обращений семьи.