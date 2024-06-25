Комиссия приглашает к обсуждению

Номинантами на премию в области литературы стали 15 авторов, чьи произведения прошли предварительный отбор и допущены к следую­щему этапу конкурса. Среди них – писатели Мади Айымбетов (исторический роман «Бопай ханым»), Алпысбай Аскар (роман «Былғары табыт»), Алпысбай Адилбек (роман-трилогия «Семсер жүзіндегі серт»), Дидар Амантай (сборник рассказов «Майдақоңыр»), Серик Асылбекулы (драма «Империядағы кеш»), Ергобек Кулбек – («Адамның бір қызығы бала деген»), Рамазан Думан (сборник драматургических произведений «Жошы хан»), Жиенбай Куаныш (повесть «У мен уылдырық»), Куандык Туменбаев (сборник рассказов «Саябақтағы классикалық әуен»), Софы Сматаев («Шахминам – мәңгілік махаббатым менің»), а также поэ­ты – Ханбиби Есенкаракызы (сборник стихов «Эсселер»), Бауыржан Жакып («Білте шамның жарығы»), Казыбек Иса («Сыртолғау»), Нуржан Светкали («Көкірегім көне кітап»), Болат Усенбаев («Тәуелсіздік деген не?»).

Соискателями премии в области искусства стали: авторский коллектив (Молдагали Фархат, Абил Мирас, Жакыпбеков Олжас, Кыстыкбай Куандык, Нурымбек Ержан) – за спектакль «Алтайдан ауған ел», Алибай и Сауле Бапановы – за коллекцию панно из войлока «Көшпенді фрескалар» и коллекцию гобеленов «Әлем өрнектері», авторский коллектив (Еркин Жуасбек, Тунгышбай Жаманкулов, Мурат Сапаров, Дария Жусуп) – за драму «Ай мен Айша» по одноименному роману Ш. Муртазы и повести «Мылтықсыз майдан» (отредактированная версия), Куттыбек Жакып – за цикл художественных произведений «Түркі қағанаты», Жанузак Мусапир – за серию живописи «Балалықтан даналыққа жол», Сержан Шакрат – за сборник кюев «Алтын коллекция».

Комиссия приглашает творческие и общественные организации, учреждения культуры и экспертов к открытому обсуждению представленных произведений.

Отзывы просим направлять до 1 августа текущего года по адресу: Астана, Дом минис­терств, 14-й подъезд, Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-05-19, 8-705-631-78-06.