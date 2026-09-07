В Дубае строят самый большой аэропорт в мире

В мире,Строительство,Авиация
Айман Аманжолова
корреспондент

Сооружение побьет ряд мировых рекордов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Shiekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

В ОАЭ началось строительство огромного аэропорта Аль-Мактум. Он станет крупнейшим в мире по пассажиропотоку, грузообороту и пропускной способности взлетно-посадочных полос. Здесь будет крупнейший аэропортовый терминальный комплекс и самая большая площадь застройки среди всех аэропортов Земли.

Это самый амбициозный транспортный инфраструктурный проект на планете. Он не просто способен радикально изменить авиационную отрасль — он может навсегда изменить весь регион. Его пропускная способность составит более 260 миллионов пассажиров в год. Здесь будет пять параллельных взлетно-посадочных полос и 400 выходов на посадку. Ежегодно аэропорт сможет обрабатывать до 12 миллионов тонн грузов.

Первое, что бросается в глаза на рендерах главного терминала — его широта и открытость. Одна из ключевых задумок архитекторов заключалась в том, чтобы терминал не воспринимался как набор замкнутых залов, а представлял собой единое непрерывное общественное пространство.

Волнообразная крыша перекрывает гигантские пролеты, практически не прерываясь колоннами. Пассажир, прибывающий в аэропорт или покидающий его, сможет видеть на сотни метров вперед — практически через весь терминальный комплекс. И это сделано намеренно.

Архитекторы не хотят превращать аэропорт в лабиринт. Во многих случаях пассажир сможет увидеть свой выход на посадку собственными глазами, а не искать его по бесконечным указателям. Для настолько международного и масштабного узла это особенно важно.

Огромные залы также позволят в будущем обновлять и перепланировать аэропорт. Теоретически он должен оказаться защищенным от морального устаревания. Сама крыша вдохновлена пустынными дюнами: волны кровли проходят через весь аэропорт, словно продолжая окружающую пустыню уже внутри архитектуры. Здесь будет и огромное количество зелени.

Работы на инфраструктуре взлетно-посадочных полос и первоначальных фундаментах пассажирских терминалов и выходов на посадку уже начались. Сейчас возводятся вспомогательная инфраструктура и необходимые объекты.

Следующий этап строительства сосредоточится на возведении Западного пассажирского терминала, четвертого здания авиационного конкорса, автоматизированной системы шаттлов и багажной системы. На этом этапе также будут построены четыре подземные железнодорожные станции и взлетно-посадочные полосы № 2 и № 3.

Финальным этапом станет строительство Восточного терминала, который одновременно позволит продлить новую линию метро. В конечном итоге это будет система из 14 станций, соединяющая все здания аэропорта со стороны перрона в огромный замкнутый маршрут.

 

#аэропорт #ОАЭ #Дубай

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