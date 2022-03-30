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Комитет старших должностных лиц обсудил трансформацию СВМДА

По инициативе казахстанского Председательства 30 марта 2022 года в г. Нур-Султан состоялось заседание Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в гибридном формате. Заседание прошло под председательством Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрата Нурышева.

КСДЛ провел тематическое обсуждение концепции по трансформации СВМДА в международную организацию по региональной безопасности и сотрудничеству в Азии. Инициатива по трансформации СВМДА, которое в настоящее время объединяет 27 азиатских стран, в полноценную международную организацию является стратегической целью казахстанского Председательства. Она направлена на укрепление глобальной роли Азии и переход сотрудничества между государствами-членами СВМДА на новый уровень через дальнейшую институционализацию платформы СВМДА. В 2021 году Председательством были разработаны концептуальные подходы к трансформации, отражающие видение о необходимости, целях и задачах предлагаемого процесса трансформации, которые были обсуждены и получили широкую поддержку со стороны государств-членов СВМДА.

На этой основе Председательство разработало комплексную и ориентированную на действия концепцию по трансформацию, которая стала основной темой обсуждения на заседании КСДЛ. Концепция предусматривает запуск процесса по трансформации на шестом Саммите СВМДА, который пройдет в г. Нур-Султан в 2022 году – в год 30-летия СВМДА. Представляя концепцию Председательства, Первый заместитель Министра иностранных дел Шахрат Нурышев подчеркнул, что происходящие беспрецедентные процессы в системе глобальной безопасности еще раз продемонстрировали неизменность принципов мультелатерализма для поддержания международного мира и безопасности. В этом контексте форум СВМДА становится, как никогда, актуальным.

Г-н Нурышев подчеркнул сравнительные преимущества СВМДА, такие как его широкий состав и всеобъемлющую повестку дня. Еще одной важной дополнительной ценностью СВМДА является его способность содействовать взаимосвязанности на всем азиатском континенте, в том числе путем укрепления экономических, технологических, человеческих, культурных и других связей между азиатскими странами и за пределами региона. «Основной задачей СВМДА является выстраивание консенсусных многосторонних подходов к миру и безопасности», - подчеркнул г-н Нурышев и заявил, что: «СВМДА представляет собой уникальную многостороннюю площадку для паназиатского диалога».

Согласно видению казахстанского Председательства в СВМДА, выражение на уровне глав государств или правительств политической воли начать постепенную трансформацию форума придало бы новый импульс процессу СВМДА. Предлагаемый процесс трансформации будет основан на постепенном и последовательном подходе, при сохранении всех ранее согласованных основополагающих принципов и целей СВМДА.

В ходе обстоятельного и оживленного обсуждения на КСДЛ была выражена общая поддержка предложениям Председательства по трансформации и запуску постепенного процесса трансформации на предстоящем шестом Саммите СВМДА 12-13 октября 2022 года. Участники обменялись мнениями и идеями, и внесли ценные предложения по дальнейшему институциональному развитию СВМДА. Стороны разделили мнение, что преобразование СВМДА в полноценную организацию необходимо для повышения эффективности форума. На КСДЛ также было отмечено, что СВМДА уже приобрело все необходимые атрибуты международной организации, де-факто функционирует как таковая, и, следовательно, готово к плавному преобразованию. КСДЛ продолжит обсуждение процесса трансформации.

Председательство проинформировало КСДЛ о подготовке к предстоящему шестому Саммиту СВМДА и других вопросах повестки дня СВМДА, таких как текущей работе по созданию Фонда СВМДА – дополнительного механизма добровольного финансирования для поддержки реализации мероприятий СВМДА. Планируется, что Встреча экспертов будет созвана в апреле 2022 года для разработки Положения о Фонде СВМДА и обсуждения вопросов, связанных с функциями, полномочиями, финансовыми ресурсами и организацией его деятельности.

Председательство также проинформировало КСДЛ о проводимой работе по формированию состава Совета мудрецов СВМДА. Этот новый институт СВМДА был учрежден в ходе шестой Министерской встречи СВМДА в октябре 2021 года. После этого, кандидатура Основателя СВМДА – Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была одобрена всеми государствами-членами в качестве Главы Совета.

Исполнительный директор СВМДА Посол Кайрат Сарыбай проинформировал КСДЛ о текущей деятельности СВМДА, в том числе о статусе разработки и обновления концепций по реализации мер доверия СВМДА и соответствующих планов действий. В свете последнего обновления Каталога мер доверия СВМДА Министерской встречей в октябре 2021 года и добавления в него новых приоритетных сфер сотрудничества, Глава Секретариата подчеркнул важность практической реализации мер доверия - основной деятельности СВМДА, руководствуясь в работе самыми актуальными концепциями и планами действий.

Посол Кайрат Сарыбай также проинформировал о запланированных мероприятиях Секретариата, приуроченных к празднованию 30-летия СВМДА в 2022 году, а также представил годовой финансовый отчет Секретариата за 2021 год.

Комитет старших должностных лиц является основным органом, принимающим решения по реализации договоренностей и решений Саммита и Министерской встречи. Он состоит из представителей государств-членов и регулярно проводит свои заседания. В его основные обязанности входит принятие решений по ключевым вопросам, касающимся развития взаимодействия в рамках СВМДА, а также по административным и финансовым вопросам деятельности Секретариата и всем вопросам, представленным ему Специальной рабочей группой.

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