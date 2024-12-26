Конференция на тему аутоиммунных заболеваний нервной системы прошла в Алматы

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Дина Устиненко
старший корреспондент отдела культуры

На базе Детской городской клинической больницы №2 г. Алматы (ДГКБ №2) 6 декабря 2024 года состоялась городская научно-практическая конференция на тему «Аутоиммунные заболевания нервной системы», которая явилась значимым событием в неврологии

Она объединила ведущих специалистов, преподавателей и резидентов медицинских вузов. Мероприятие позволило участникам обменяться знаниями, обсудить современные подходы к диагностике и лечению сложных неврологических заболеваний и внесло вклад в развитие неврологии.

Организаторами мероприятия выступили ДГКБ №2 города Алматы и НУО «КазРосМедуниверситет».

Конференцию торжественно открыл с приветственным словом директор ДГКБ №2 города Алматы Рабандияров Марат Рабандиярович.

В рамках конференции прозвучали доклады   ученых преподавателей, врачей отделения неврологии,  совместно с молодыми  врачами - резидентами посвященные  современной диагностики, клиническим аспектам, классификации и инновационным методам лечения аутоиммунных заболеваний нервной системы. Данные выступления имеют большую значимость для дальнейшего развития научных подходов в  диагностике,  и практических рекомендаций  в лечении   данных групп заболеваний. Интересные доклады вызвали оживленные обсуждения. Конференция завершилась активной дискуссией, в ходе которой участники обменялись опытом, обсудили представленные материалы и обозначили направления для дальнейших исследований.

«Конференция организована с целью повышения информированности, осведомленности и настороженности по вопросам аутоимунных заболеваний нервной системы специалистов в области неврологии,  с целью ранней диагностики  и своевременного начала терапии, правильного выбора тактики лечения  и начала  ранней реабилитации. Благодаря тесной совместной работе администрации клиники с кафедрой неврологии ДГКБ №2 располагает необходимым диагностическим арсеналом лабораторных и инструментальных  методов исследования, которые соответствуют требованиям  последних современных клинических протоколов  по данной категории заболеваний. 

Регулярная совместная работа  кафедры  и врачей отделения  позволяет заподозрить и своевременно подтвердить предполагаемый диагноз, подобрать  комплексную терапию согласно проколом лечения» - прокомментировала заведующая кафедрой неврологии КРМУ, врач - консультант ДГКБ №2, профессор Лепесова Маржан Махмутовна.

Заведующая отделением неврологии ДГКБ №2 г. Алматы, главный внештатный детский невролог УОЗ города Алматы Худайбердиева Гюзель Курбановна в свою очередь отметила, что в целом аутоиммунные заболевания могут затронуть разные органы и системы в зависимости от точки приложения аутоиммунного фактора(сердечнососудистая система , мочеполовая, эндокринная, забивания крови).

«Тригером для начала таких заболеваний может быть множество различных факторов: перенесенная вирусная инфекция, стрессовые ситуации, длительная инсоляция и др. Наличие  у пациентов напряженного аллергического  анамнеза  делает их более уязвимыми  для данного вида нарушения иммунной системы. За последний  год  получили лечение в  отделении неврологии ДГКБ №2 дети с диагнозом:  Рассеянный склероз – 2д етей;  энцефалиты аутоиммунные МОG ассоциированные - 4 ; аутоиммунные энцефалиты ассоциированные с NMDA – 4 ;  аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия Гийена Барре и Миллера Фишера – 3;  заболевания спектра оптикомиелит – 3; острая моторно- аксональная нейропатия – 6.   Все диагностические и терапевтические процедуры проводятся согласно протоколам  и международным рекомендациям. На сегодня  наша клиника  имеет  широкие диагностические возможности,  в том числе  для определения аутоиммунных заболеваний. Проводятся инструментальные методы обследования: МРТ с  введением контраста,  электронейромиография. Определяются в крови и в ликворе  антитела к гликопротеину миелина олигодентроцитов (МОG) головного и спинного мозга, антитела к ацетилхолиновому рецептору,  к аквапорину 4,  антитела к NMDA-рецепторам,  мышечно-специфичной тирозинкиназе (MUSK), определяются вирусы. Проводится комплексная иммунокоррегирующая , гормональная, противовоспалительная, противовирусная  и другая симптоматическая посиндромная терапия.  На сегодня так же проводится работа по внедрению патогенетической терапии – синтетические генно-инженерные  химерные моноклональные антитела», - рассказала доктор  Худайбердиева. Она добавила, что мировые эксперты считают,  что не последнюю роль в росте аутоиммунных заболеваний играет прошедшая коронавирусная пандемия.

«Ещё  одним негативным  фактором, к сожалению, является коревая инфекция,  которая так же приводит к нарушению иммунного статуса   ребенка. К большому сожалению нас - врачей, стало больше родителей, которые отказываются от иммунизации в целом и от вацкинации против кори в частности. Это привело к формированию определенной когорты детей не привитых против кори и  при этом перенесших заболевание с разной степенью тяжести.   Все эти малыши находятся в группе риска развития тяжелого заболевания  с поражением головного мозга, который носит необратимый характер и, к сожалению,  не имеет специфической терапии, - заключила Гюзель Курбановна.

#здоровье #Алматы #конференция #доктор

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