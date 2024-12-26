Конференция на тему аутоиммунных заболеваний нервной системы прошла в Алматы

На базе Детской городской клинической больницы №2 г. Алматы (ДГКБ №2) 6 декабря 2024 года состоялась городская научно-практическая конференция на тему «Аутоиммунные заболевания нервной системы», которая явилась значимым событием в неврологии

Она объединила ведущих специалистов, преподавателей и резидентов медицинских вузов. Мероприятие позволило участникам обменяться знаниями, обсудить современные подходы к диагностике и лечению сложных неврологических заболеваний и внесло вклад в развитие неврологии.

Организаторами мероприятия выступили ДГКБ №2 города Алматы и НУО «КазРосМедуниверситет».

Конференцию торжественно открыл с приветственным словом директор ДГКБ №2 города Алматы Рабандияров Марат Рабандиярович.

В рамках конференции прозвучали доклады ученых преподавателей, врачей отделения неврологии, совместно с молодыми врачами - резидентами посвященные современной диагностики, клиническим аспектам, классификации и инновационным методам лечения аутоиммунных заболеваний нервной системы. Данные выступления имеют большую значимость для дальнейшего развития научных подходов в диагностике, и практических рекомендаций в лечении данных групп заболеваний. Интересные доклады вызвали оживленные обсуждения. Конференция завершилась активной дискуссией, в ходе которой участники обменялись опытом, обсудили представленные материалы и обозначили направления для дальнейших исследований.

«Конференция организована с целью повышения информированности, осведомленности и настороженности по вопросам аутоимунных заболеваний нервной системы специалистов в области неврологии, с целью ранней диагностики и своевременного начала терапии, правильного выбора тактики лечения и начала ранней реабилитации. Благодаря тесной совместной работе администрации клиники с кафедрой неврологии ДГКБ №2 располагает необходимым диагностическим арсеналом лабораторных и инструментальных методов исследования, которые соответствуют требованиям последних современных клинических протоколов по данной категории заболеваний.

Регулярная совместная работа кафедры и врачей отделения позволяет заподозрить и своевременно подтвердить предполагаемый диагноз, подобрать комплексную терапию согласно проколом лечения» - прокомментировала заведующая кафедрой неврологии КРМУ, врач - консультант ДГКБ №2, профессор Лепесова Маржан Махмутовна.

Заведующая отделением неврологии ДГКБ №2 г. Алматы, главный внештатный детский невролог УОЗ города Алматы Худайбердиева Гюзель Курбановна в свою очередь отметила, что в целом аутоиммунные заболевания могут затронуть разные органы и системы в зависимости от точки приложения аутоиммунного фактора(сердечнососудистая система , мочеполовая, эндокринная, забивания крови).

«Тригером для начала таких заболеваний может быть множество различных факторов: перенесенная вирусная инфекция, стрессовые ситуации, длительная инсоляция и др. Наличие у пациентов напряженного аллергического анамнеза делает их более уязвимыми для данного вида нарушения иммунной системы. За последний год получили лечение в отделении неврологии ДГКБ №2 дети с диагнозом: Рассеянный склероз – 2д етей; энцефалиты аутоиммунные МОG ассоциированные - 4 ; аутоиммунные энцефалиты ассоциированные с NMDA – 4 ; аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия Гийена Барре и Миллера Фишера – 3; заболевания спектра оптикомиелит – 3; острая моторно- аксональная нейропатия – 6. Все диагностические и терапевтические процедуры проводятся согласно протоколам и международным рекомендациям. На сегодня наша клиника имеет широкие диагностические возможности, в том числе для определения аутоиммунных заболеваний. Проводятся инструментальные методы обследования: МРТ с введением контраста, электронейромиография. Определяются в крови и в ликворе антитела к гликопротеину миелина олигодентроцитов (МОG) головного и спинного мозга, антитела к ацетилхолиновому рецептору, к аквапорину 4, антитела к NMDA-рецепторам, мышечно-специфичной тирозинкиназе (MUSK), определяются вирусы. Проводится комплексная иммунокоррегирующая , гормональная, противовоспалительная, противовирусная и другая симптоматическая посиндромная терапия. На сегодня так же проводится работа по внедрению патогенетической терапии – синтетические генно-инженерные химерные моноклональные антитела», - рассказала доктор Худайбердиева. Она добавила, что мировые эксперты считают, что не последнюю роль в росте аутоиммунных заболеваний играет прошедшая коронавирусная пандемия.

«Ещё одним негативным фактором, к сожалению, является коревая инфекция, которая так же приводит к нарушению иммунного статуса ребенка. К большому сожалению нас - врачей, стало больше родителей, которые отказываются от иммунизации в целом и от вацкинации против кори в частности. Это привело к формированию определенной когорты детей не привитых против кори и при этом перенесших заболевание с разной степенью тяжести. Все эти малыши находятся в группе риска развития тяжелого заболевания с поражением головного мозга, который носит необратимый характер и, к сожалению, не имеет специфической терапии, - заключила Гюзель Курбановна.