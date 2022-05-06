Как известно, Главой государства К.К. Токаевым инициировано внесение изменений отдельных статей Конституции, которое будет осуществлено через всенародное голосование – референдум.

В связи с этим Конгресс молодежи Казахстана провел встречу с молодежью по разъяснению законодательства и прав граждан в референдуме.

Диалоговая площадка организована в рамках обсуждения законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Известные эксперты в области юриспруденции, политологии и лидеры общественного мнения встретились с молодежью и обсудили вопросы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, остановились на принципах проведения республиканского референдума, праве на участие в нем граждан.

В диалоговой площадке приняли участие:

- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Елнур Бейсенбаев,

- член Совета по молодежной политики при Президенте Республики Казахстан, руководитель республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team Олжас Сулейменов,

- заместитель директора Института общественной политики партии «AMANAT» Динара Садвакасова

- исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов.

Как было отмечено исполнительным директором Конгресса молодежи Казахстана Тохтаром Болысовым, будущее Казахстана напрямую зависит от молодых людей, представляющих стратегический ресурс страны. И это не просто слова,- делится исполнительный директор Конгресса молодёжи Казахстана.

"Молодежи со стороны государства уделяется большое внимание. Для них создано и реализуются множество программ по развитию и поддержке.

В рамках реализации отраслевой и региональных программ молодежной политики созданы условия для активного вовлечения молодых граждан в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь страны, внедрены принципиально новые формы работы с молодежью.

Но также необходимо обеспечить всестороннюю прозрачность социального лифта среди продвинутых, перспективных и целеустремленных молодых людей. Не менее важно систематически проводить диалог и правильно выстраивать коммуникации между молодыми людьми и институтами исполнительной власти, занимающихся молодежной политикой, допускать больше молодых к управлению страны, что, собственно говоря, и приведет к модернизации Казахстана,- рассказывает Тохтар Болысов.

К сведению, Конгресс молодежи Казахстана был создан в 2002 году на II Республиканском форуме молодежи и является самой крупной сетью молодежных объединений страны, а также важным социальным институтом для развития личности и формирования гражданского общества.

Сегодня Конгресс молодежи Казахстана работает со всеми институтами молодежной политики и является партнером государственных и общественных структур, а также имеет правовой статус Ассоциации и объединяет молодежные неправительственные организации, включая республиканские.