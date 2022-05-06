Официально
Конгресс молодежи Казахстана провел встречу с молодежью

Как известно, Главой государства К.К. Токаевым инициировано внесение изменений отдельных статей Конституции, которое будет осуществлено через всенародное голосование – референдум. 

В связи с этим Конгресс молодежи Казахстана провел встречу с молодежью по разъяснению законодательства и прав граждан в референдуме.

Диалоговая площадка организована в рамках обсуждения законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Известные эксперты в области юриспруденции, политологии и лидеры общественного мнения встретились с молодежью и обсудили вопросы по внесению изменений и дополнений в Конституцию, остановились на принципах проведения республиканского референдума, праве на участие в нем граждан.

В диалоговой площадке приняли участие:

- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Елнур Бейсенбаев, 

- член Совета по молодежной политики при Президенте Республики Казахстан, руководитель республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team Олжас Сулейменов, 

- заместитель директора Института общественной политики партии «AMANAT» Динара Садвакасова

- исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов.

Как было отмечено исполнительным директором Конгресса молодежи Казахстана Тохтаром Болысовым, будущее Казахстана напрямую зависит от молодых людей, представляющих стратегический ресурс страны. И это не просто слова,- делится исполнительный директор Конгресса молодёжи Казахстана. 

"Молодежи со стороны государства уделяется большое внимание. Для них создано и реализуются множество программ по развитию и поддержке. 

В рамках реализации отраслевой и региональных программ молодежной политики созданы условия для активного вовлечения молодых граждан в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь страны, внедрены принципиально новые формы работы с молодежью.

Но также необходимо обеспечить всестороннюю прозрачность социального лифта среди продвинутых, перспективных и целеустремленных молодых людей. Не менее важно систематически проводить диалог и правильно выстраивать коммуникации между молодыми людьми и институтами исполнительной власти, занимающихся молодежной политикой, допускать больше молодых к управлению страны, что, собственно говоря, и приведет к модернизации Казахстана,- рассказывает Тохтар Болысов.

К сведению, Конгресс молодежи Казахстана был создан в 2002 году на II Республиканском форуме молодежи и является самой крупной сетью молодежных объединений страны, а также важным социальным институтом для развития личности и формирования гражданского общества. 

Сегодня Конгресс молодежи Казахстана работает со всеми институтами молодежной политики и является партнером государственных и общественных структур, а также имеет правовой статус Ассоциации и объединяет молодежные неправительственные организации, включая республиканские.

Популярное

Все
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
"После присяги будете девочками": призывник пытался покончить с собой в Шымкенте
Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – статья министра обороны
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой Степи
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 мая
Это важнейшее решение Президента – Карин об указе о проведении референдума в Казахстане
Как массовая посадка деревьев может преобразить Казахстан, знает 93-летний лесовод Михаил Федоров
Полеты во сне и наяву
Защитные маски и Ashyq могут вновь вернуть в день референдума в Казахстане
Проведение референдума – демонстрация нового уровня национального единства Казахстана
Девочку не выпускали из темной комнаты: троих сотрудников детсада уволили в Нур-Султане
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или каким-либо еще
Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий
Блогера арестовали за клевету в Алматинской области
Как будет проходить референдум в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау

Читайте также

Официально
Сенаторы обсудили с профессорско-преподавательским составом…
Официально
Юрист, как и врач, не имеет права на ошибку – сенатор Волков
Официально
Принято обращение Федерации профсоюзов РК в поддержку рефер…
Официально
Партия «АМАNАТ» выступила с заявлением в поддержку референд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]