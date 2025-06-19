Саммит формата «Центральня Азия – Китай», состоявшийся в Астане, стал логическим продолжением договоренностей, достигнутых на первой встрече лидеров центральноазиат­ских государств и КНР два года назад. Тогда в Сиа­не и был закреплен этот формат переговоров на высшем уровне.

Фото: пресс-служба Акорды

Ключевыми пунктами нынешней повестки стали в первую очередь вопросы экономического сотрудничества, инвестиций, транспортно-логис­тической интеграции. При этом второй саммит все же больше обозначил институционализацию этого регионального взаимодействия и роль Казахстана как объединяющего его центра.

Наша страна по праву считается лидером цент­ральноазиатского пространства, в том числе и по оценке уровня социально-экономической и политической стабильности. Казахстан играет активную роль в региональной кооперации, имеет большой опыт взаимодействия с Китаем в разных сферах, реализует более 200 проектов с участием китайского капитала, которые создают почти 50 тыс. рабочих мест. Товарооборот между нашими странами сегодня превышает 40 млрд долларов в год. Лидеры Казахстана и Китая в «новом золотом тридцатилетии» двусторонних отношений ставят амбициозные цели удвоить этот показатель.

Важныем аспектом является геополитическое позиционирование нашей страны. Как подчерк­нул Президент Касым-Жомарт Токаев, Китай в сотрудничестве с Казахстаном не ставит политических условий, и это заявление имеет особое значение в условиях сложившейся геополитичес­кой турбулентности.

В этом ключе саммит «Центральная Азия – Китай» демонстрирует качественную трансформацию регионального сотрудничества: от символических жестов до содержательного многоуровневого парт­нерства. И, конечно, Казахстан нацелен на укреп­ление своей роли как евразийского эпицентра международных политических и экономических преобразований.

Сегодня наша страна консолидирует регион через интитуциональное лидерство, организуя и участвуя в ключевых региональных площадках сотрудничества. Как средняя держава, мы объединяем вокруг себя разные платформы, чтобы стать основой для устойчивого развития многопланового партнерства.