Важное значение: эксперт подвел итоги участия Токаева в саммите «БРИКС плюс»

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По словам эксперта, участие главы государства Касым-Жомарта Токаева в саммите было обусловлено статусом Казахстана как страны-партнера БРИКС. Он напомнил, что по решению XVI саммита данного международного объединения, состоявшегося 22-24 октября 2024 года в Казани (РФ), этот статус имеют 12 стран. Причем Токаев стал единственным из первых руководителей этих стран, кто принял участие в нынешнем мероприятии.



По мнению Андрея Чеботарева, в определенной степени это можно также рассматривать как логическое продолжение недавнего участия президента Казахстана в саммитах ШОС и «ШОС плюс». В частности, в связи с присутствием в Нью-Дели первых руководителей Индии, Ирана, Китая и России и генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, а также со схожестью вопросов повестки (обеспечение устойчивого развития, международного мира, ядерной безопасности и т.д.).



В выступлении президента Казахстана политолог выделил несколько ключевых моментов:



- обращение внимания на негативное влияние региональных конфликтов в мировой экономике. А именно на нарушение работы важнейших морских маршрутов и, как следствие, уязвимость глобальных энергетических, продовольственных и торговых цепочек. Для Казахстана эта проблема особенно актуальна в связи с частыми за последний год атаками украинских беспилотников на объекты инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и сбоями в связи с этим поставок казахстанской нефти в Европу через территорию России;



- призыв на этом фоне к переходу от деэскалации региональной напряженности к долгосрочной стабильности посредством политического диалога и последовательной дипломатии, что является еще одной демонстрацией неизменности соответствующей внешнеполитической линии Казахстана;



- заявление о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, включая обеспечение полноправного участия в нем средних держав Азии, Африки и Латинской Америки. Судя по всему, оно является предваряющим предстоящее участие Касым-Жомарта Токаева в Общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во всяком случае, на саммите «БРИКС плюс» он получил возможность прозондировать отношение его участников к этим инициативам;



- выражение заинтересованности в сотрудничестве Казахстана с действующим под эгидой БРИКС Новым банком развития, включая возможное финансированием им реализации определенных инфраструктурных проектов;



- выступление за расширение экономического сотрудничества между БРИКС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), включая заключение последним соглашения о свободной торговле с Индией;



- фактическое выражение готовности Казахстана к участию в реализации Рамочной программы БРИКС по сотрудничеству в сфере логистики и цепочек поставок. Это отвечает интересам страны по продвижению своих позиций в качестве одного из ведущих транзитных хабов Евразии;



- предложение по созданию Партнерства БРИКС плюс в сфере искусственного интеллекта для объединения усилий профильных структур стран-участниц;



- призыв к участникам саммита поддержать инициативу создания в структуре ООН Международной водной организации, с которой Токаев выступил на саммите «ШОС плюс».



Важное значение, по мнению эксперта, имела также серия встреч Касым-Жомарта Токаева на полях саммитов БРИКС и «БРИКС плюс» с главами государств и правительств отдельных стран и международных организаций.

В частности, его беседа с премьер-министром Индии Нарендру Моди ознаменовалась к приглашению последнего посетить Казахстан с государственным визитом. В свою очередь, итоги этого визита способны повлиять на повышение уровня взаимоотношений двух стран в сферах взаимных интересов, считает Андрей Чеботарев.

