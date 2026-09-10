Найти решение и договориться

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Мнения
Жанат Кожахметова, научный сотрудник Института законодательства и правовой информации

Новая Конституция открывает возможности для дальнейшего развития медиации как механизма защиты прав и предупреждения конфликтов

коллаж Натальи Ляликовой при помощи ChatGPT

В августе 2026 года исполнилось 15 лет со дня принятия Закона РК «О медиации», положившего начало формированию современной законодательной основы данного института в стране. За это время медиация прошла путь от относительно нового правового механизма до признанного способа альтернативного разрешения споров.

Новая Конституция Казахстана создает предпосылки для следующего этапа развития медиации и расширения сферы ее применения. Это соответствует формированию современной модели человекоцентричного правосудия, при которой деятельность государства направлена не только на применение мер государственного принуждения, но прежде всего на защиту и восстановление нарушенных прав, достижение общественного согласия.

Одним из ключевых положений новой Конституции стало признание человека, его жизни, достоинства, прав и свобод высшей ценностью государства. Этот принцип определяет гуманистическую направленность всей правовой системы и предполагает использование наряду с традиционными способами разрешения конфликтов более гибких механизмов, ориентированных на интересы личности.

В этой системе особое место может занимать медиация. Ее смысл заключается не в определении победителя и проигравшего, а в поиске взаимоприемлемого решения, учитывающего интересы участников конфликта. Необходимость развития медиации связана не только с совершенствованием системы правосудия. Современное общество нуждается в эффективных, оперативных и менее конфликтных способах разрешения юридических споров.

Судебная защита остается фундаментальной гарантией восстановления нарушенных прав. Однако далеко не каждый конфликт обязательно должен завершаться судебным решением. Разбирательство может потребовать значительных временных и финансовых затрат, а в отдельных случаях – привести к дальнейшему обострению противостояния между сторонами.

Медиация предлагает иной механизм: добровольное урегулирование спора при содействии независимого, нейтрального и беспристрастного посредника – медиатора. Его задача заключается в том, чтобы помочь сторонам прийти к соглашению, приемлемому для каждой из них.

Особенно важна такая возможность в ситуациях, когда после разрешения конкретного спора людям предстоит продолжать взаимодействовать. Речь может идти о семейных, партнерских, корпоративных и других отношениях. В таких случаях значение имеет не только разрешение самого юридического противоречия, но и возможность сохранить отношения, снизить уровень конфликтности и избежать его дальнейшей эскалации. При этом медиация основывается­ на принципах добровольности, конфиденциальност­и, сотрудничества и автономии воли сторон.

В мировой юридической практике медиация рассматривается как один из эффективных элементов системы альтернативного разрешения споров – Alternative Dispute Resolution (ADR). Опыт государств Европы, Северной Америки и Азии показывает, что ее широкое применение позволяет снизить нагрузку на судебную систему, сократить количество споров, доходящих до судебного разбирательства, а также связанные с ними временные и финансовые издержки. Не менее важен общественный эффект: формирование культуры диалога, взаимного уважения и готовности искать компромисс.

Для Казахстана идея мирного урегулирования споров имеет и исторические основания. Традиции примирения сторон прослеживаются в деятельности института биев, который на протяжении веков выполнял важную роль в разрешении конфликтов и восстановлении общественного согласия. Сегодня этот принцип приобретает новое правовое содержание. В условиях реализации новой конституционной модели развитие медиации связано с обеспечением доступности правосудия, укреплением гарантий защиты прав человека и поиском наиболее эффективных способов восстановления нарушенных прав.

При этом медиацию не следует противопоставлять судебному правосудию. Речь идет о самостоятельном правовом механизме, который способен дополнять судебную систему и обеспечивать более гибкое и оперативное разрешение тех категорий споров, где стороны готовы к диалогу.

Одним из перспективных направлений может стать развитие превентивной медиации. Ее задача шире урегулирования уже возникшего спора: речь идет о предупреждении конфликта, раннем выявлении разногласий и создании условий для их разрешения до того, как противостояние перерастет в затяжной юридический спор. Такой подход непосредственно связан с концепцией человекоцентричного правосудия. Эффективность правовой системы в данном случае определяется не только тем, насколько успешно разрешается уже возникший конфликт, но и тем, существуют ли механизмы, способные предотвратить его эскалацию.

Дальнейшее развитие института медиации в Казахстане требует совершенствования законодательной базы и механизмов внесудебного урегулирования споров, расширения практики применения медиации, внедрения цифровых технологий и формирования устойчивой культуры мирного разрешения конфликтов.

Развитие этих направлений способно не только снизить нагрузку на суды и повысить доступность правосудия. В более широком смысле речь идет о формировании национальной системы предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов, основанной на диалоге и уважении интересов человека.

#конституция #мнения #медиация #Конституционная реформа #Жанат Кожахметова

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