Доступно без наценок

О реализации проекта «Цифровое зеркало торговли» на заседании доложил министр торговли и интегра­ции Арман Шаккалиев.

– Модель охватывает полный путь товара – от присвоения кода и ввоза до продажи в магазине и получения изделия потребителем с фиксацией всех этапов. Таким образом мы выстраиваем сквозную цифровую экосистему, охватывающую весь жизненный цикл продукции, – отметил спикер.

Это позволяет создать единую, прозрачную систему учета. На сегодняшний день классифицировано 1,3 млн товарных позиций. Завершается объединение Национального каталога товаров и Электронного каталога товаров.

Важным элементом проекта станет сертификация товаров. С этой целью запущена информационная система технического регулирования (Е-КТРМ). В ней уже зарегистрированы более 100 тыс. заявителей и 1,5 тыс. субъектов аккредитации. Всего через Е-КТРМ выдано порядка 3,5 млн разрешительных документов.

Для обеспечения прозрачности рынка и контроля за ценообразованием министерством совместно с АО «Казахтелеком» внедряется Информационная система прослеживаемости товаров, которая позволит в режиме реального времени мониторить запасы и объемы социально значимых продовольственных товаров по всей цепи поставок.

– Мы переходим к усилению контроля за 15-процентной торговой надбавкой на социально значимые продовольственные товары. Параллельно реализуется модуль анализа цен на СЗПТ, позволяю­щий принимать эффективные управленческие решения, – подчеркнул Арман Шаккалиев.

Параллельно запускается «пилот» по предоставлению продовольственных ваучеров получателям адресной социальной помощи (АСП), что позволит им приобретать товары по закупочной цене, исключая торговую надбавку. Пилотный проект планируется апробировать в Акколе, Кокшетау и Павлодаре с участием порядка 5 тыс. получателей АСП.

О цифровизации в сфере торговли проинформировал также вице-­министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун, о формировании государственной базы данных «Национальный каталог товаров» – вице-министр финансов Ержан Биржанов.

По первому вопросу заседания также выступили исполняющий обязанности председателя правления АО «Казахтелеком» Абылайхан Оспанов и председатель правления компании «Казпочта» Бекежан Жакеев. И. о. директора компании BTS Digital Ержигит Балкыбеков презентовал пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров получателям АСП.

Олжас Бектенов, резюмируя обсуждение, отметил, что во исполнение поручений Президента в сфере торговли ведется системная работа. Вместе с тем действующая система цифровой прослеживаемости товаров пока охватывает лишь ограниченные категории продукции и опирается на разрозненные справочники и форматы данных. Министерствам финансов и торговли совместно с другими госорганами поручено активизировать работу по внедрению Национального каталога товаров во всех отраслях.

Премьер-министр отметил также важность инициатив по запуску агромаркетплейса и системы прослеживаемости, которые будут способствовать существенному росту экономической активности в сельских населенных пунктах.

По итогам рассмотрения вопроса о цифровой трансформации сферы торговли Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным министерствам и заинтересованным госорганам.

Здоровые дети, счастливые мамы

О мерах, принимаемых для снижения материнской и младенческой смертности, рассказали министр здравоохранения Акмарал Альназарова, а также руководитель программ по здравоохранению и питанию Детского фонда ЮНИСЕФ Бауржан Жусупов и глава Туркестанского областного перинатального центра № 3 Ардак Аязбеков.

По данным Минздрава, за шесть месяцев 2025 года материнская смерт­ность снизилась на 10%, младенческая – на 26,3%. Для достижения этих результатов, по словам Акмарал Альназаровой, были внедрены новые подходы в оказании медпомощи, основанные на международных рекомендациях ВОЗ и ЮНИСЕФ. В частности, обновлены 25 клинических протоколов по акушерству и 20 по педиатрии.

Эффективность медицинской авиа­ции позволила спасти 96% женщин и детей, нуждавшихся в срочной помощи. Оснащение родильных домов улучшилось, а износ медицинской техники снизился до 37%. В числе принимаемых мер также увеличение тарифов по педиатрическим профилям, на роды и акушерские операции, внедрение инновационных методов лечения.

Премьер-министр подчеркнул важность проводимой работы с учетом поставленных Президентом задач.

– Глава государства определил снижение материнской и младенческой смертности важным приоритетом развития системы здравоохра­нения. Эти показатели отражают социально-­экономическое благополучие регионов и сказываются на глобальном индексе конкурентоспособности страны. В целом принимаемые меры позволили достичь устойчивого снижения показателей материнской и младенческой смерт­ности. Безусловно, это результат работы наших медицинских работников, – отметил Олжас Бектенов.

Премьер акцентировал внимание на необходимости расширения подготовки профильных специалистов – важно развивать в столице и регионах учебные центры на базе ведущих клиник, внедрять программы непрерывного обучения и повышения квалификации для акушеров, гинекологов, неонатологов, педиатров и реаниматологов. Вместе с тем необходимо обеспечить приток квалифицированных кадров в сельские населенные пунк­ты для повышения доступности медицинской помощи для будущих мам и для детей.

Также большое значение имеет постоянная работа по улучшению условий для безопасных родов, оснащению современным оборудованием перинатальных центров.

– За последние годы нам удалось снизить материнскую и младенческую смертность более чем в шесть раз. Главой государства поручено продолжить работу по строительству современных перинатальных центров, – сказал Олжас Бектенов.

Он также поручил до 1 ноября завершить подготовку всей необходимой документации и начать строительство таких центров в Шымкенте и Караганде.

Премьер-министр подчеркнул и важность программы «Аналар саулығы», направленной на подготовку женщин к беременности, своевременную диагностику заболеваний и оздоровление. По его словам, необходимо обеспечить равный доступ к качественной медицинской помощи для всех, а это требует скоординированной работы государственных органов как на центральном, так и на местном уровнях.

В целях снижения дефицита кадров Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматами принять меры по укомплектованию существующих и вновь вводимых объектов здравоохранения медицинскими специалистами. Перед акиматами поставлена задача по улучшению инфраструктуры и укреплению материально-технической базы организаций родовспоможения и детства. Всем регионам поручено обеспечить выделение подъемных средств молодым врачам, приезжающим работать в сельскую местность.

Министерству здравоохранения и национальным научным центрам поручено на постоянной основе обеспечивать трансферт новых технологий в региональные медицинские организации для улучшения качества диагностики и лечения.