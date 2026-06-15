Головкина официально включили в Международный зал славы бокса

Звезды,Бокс

Теперь его имя официально стоит в одном ряду с такими легендами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо

Фото: НОК РК

В Канастоте (штат Нью-Йорк, США) состоялась торжественная церемония включения в Международный зал славы бокса (IBHOF). Первым в истории представителем Казахстана в этом элитарном клубе стал Геннадий Головкин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Как отмечается, Геннадий Головкин вошёл в IBHOF с первой попытки, что является почетным в мире профессионального бокса. Признание спортивных заслуг закрепило за ним статус легендарного спортсмена и одного из лучших боксеров своей эпохи.

Вместе с казахстанским боксером в "Класс 2026" вошли:

Категория Men’s Modern: Геннадий Головкин, Антонио Тарвер (США) и Найджел Бенн (Великобритания)

Категория Women’s Modern: Наоко Фудзиока (Япония) и Джеки Нава (Мексика)

Признание Геннадия Головкина базируется на уникальной статистике. На любительском ринге казахстанец одержал 345 побед в 350 боях. И на протяжении многих лет являлся лидером сборной Казахстана, успешно представляя страну на крупнейших международных турнирах.

После перехода в профессионалы Геннадий Головкин утвердился в статусе одного из самых доминирующих чемпионов среднего веса в XXI веке. В его активе 45 поединков и 42 победы, 37 из которых были одержаны нокаутом. На протяжении своей карьеры он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO, престижным поясом журнала The Ring и долгое время возглавлял мировой рейтинг P4P (pound-for-pound).

Контракт с телеканалом HBO быстро вывел казахстанца в статус главной звезды мирового бокса в своей категории. Зрелищный стиль и нокаутирующая мощь сделали его одним из самых востребованных спортсменов на глобальной арене, регулярно собиравшим у экранов миллионную аудиторию.

Геннадию Головкину принадлежат впечатляющие рекорды дивизиона: победная серия из 23 нокаутов подряд на протяжении девяти лет стала самой продолжительной в истории среднего веса. Всего на его счету 21 успешная защита чемпионских титулов. Пиковый показатель досрочных побед, превысивший 90 процентов, официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса как один из самых высоких среди чемпионов мира.

Сегодня Геннадий Головкин представляет Казахстан не только на спортивной арене, но и на уровне международного спортивного управления. Он возглавляет Национальный Олимпийский комитет Казахстана, а также организацию World Boxing, став первым представителем страны, избранным президентом Международной спортивной федерации. 

Международный зал боксерской славы, основанный Эдом Брофи в 1989 году в Канастоте, является главным мировым институтом исторического признания вклада в этот вид спорта. Организация занимается исключительно сохранением истории профи-бокса. Сегодня в IBHOF числится более 300 участников.

#бокс #звезда #Головкин #Зал славы

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