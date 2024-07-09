Концерт в честь городов-побратимов провели в Астане

Год назад между Астаной и новой столицей Индонезии был заключен меморандум о взаимопонимании и города стали побратимами

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столичном Дворце «Жастар» провели концерт в честь городов-побратимов Астаны и Нусантары. На сцене артисты представили музыкальное и танцевальное искусство Казахстана и Индонезии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городско акимат.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, руководитель управления культуры Астаны Жанабай Мейрманкулов, посол Республики Индонезия в Казахстане Мохамад Фаджрул Рахман и другие гости.

Во время концерта столичный театр танца «Терра» представил хореографические композиции «Саз» и «Кобыз». Народный ансамбль «Сарыарка» исполнил кюй «Балбырауын». Лауреат международных конкурсов Жаксыкельды Маясаров представил народную песню «Гульдарига». Песню «Өз елім» исполнил Алтынбек Арыстанбек.

Артисты столичного Индонезийского культурного центра представили индонезийские танцы «Инданг», «Ондел-ондел», представили национальный инструмент англунг, танец, повествующий о дружбе народов, - «Нусантара - Астана».

Кроме того, столичные спортсмены продемонстрировали показательное выступление по индонезийскому боевому искусству «Пенчак Силат».

3 июля 2023 года между Астаной и новой столицей Индонезии Нусантарой был заключен меморандум о взаимопонимании и города стали побратимами. Концерт в честь этой знаменательной даты, а также 31-летия установления дипломатических отношений между двумя странами организовали Посольство Республики Индонезия в Казахстане и акимат Астаны.