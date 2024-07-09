Концерт в честь городов-побратимов провели в Астане

Международное сотрудничество, Культура, Столица
82
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Год назад между Астаной и новой столицей Индонезии был заключен меморандум о взаимопонимании и города стали побратимами

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столичном Дворце «Жастар» провели концерт в честь городов-побратимов Астаны и Нусантары. На сцене артисты представили музыкальное и танцевальное искусство Казахстана и Индонезии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городско акимат.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, руководитель управления культуры Астаны Жанабай Мейрманкулов, посол Республики Индонезия в Казахстане Мохамад Фаджрул Рахман и другие гости.

Во время концерта столичный театр танца «Терра» представил хореографические композиции «Саз» и «Кобыз». Народный ансамбль «Сарыарка» исполнил кюй «Балбырауын». Лауреат международных конкурсов Жаксыкельды Маясаров представил народную песню «Гульдарига». Песню «Өз елім» исполнил Алтынбек Арыстанбек.

Артисты столичного Индонезийского культурного центра представили индонезийские танцы «Инданг», «Ондел-ондел», представили национальный инструмент англунг, танец, повествующий о дружбе народов, - «Нусантара - Астана».

Кроме того, столичные спортсмены продемонстрировали показательное выступление по индонезийскому боевому искусству «Пенчак Силат».

3 июля 2023 года между Астаной и новой столицей Индонезии Нусантарой был заключен меморандум о взаимопонимании и города стали побратимами. Концерт в честь этой знаменательной даты, а также 31-летия установления дипломатических отношений между двумя странами организовали Посольство Республики Индонезия в Казахстане и акимат Астаны.

#Астана #концерт #города #побратимы #Нусантара

Популярное

Все
День работников водного хозяйства отмечают в Казахстане
Бывший футболист сборной Румынии предположил, почему Роналду не завершает карьеру
Cоздана система ИИ, способная точно выявлять аутизм по ЭЭГ
Группу вымогателей задержали в области Улытау
Шесть золотых медалей завоевал Казахстан на Кубке Азии по дзюдо
Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах
Жибек Куламбаева выиграла теннисный турнир в Сербии
Женщина отсудила деньги у отеля за перелом ноги в Астане
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Сенатор Булавкина высказалась о подписанном президентом законе против лудомании
Почти 5 млрд тенге субсидий похитили и выборочно выплатили в Алматинской области
Главу группы авторского надзора поймали на взятке от стройкомпании
Единственное природное озеро исчезает в Сицилии
Чем грозит удешевление полиса обязательного страхования работников от несчастных случаев для фермеров – АРРФР
Финансирование ревкомиссии Алматы уменьшат – Госаудит
В Казахстане появился Национальный день книги
Июнь 2024 года стал самым жарким за всю историю наблюдений
Около 500 музыкантов выступили на гала-концерте в честь национального Дня домбры
Премьер поручил акиматам оперативно устранять нарушения при дорожных работах
Бектенов указал на проблему проезда самосвалов на дорогах общего пользования
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
Сколько в Казахстане проживает людей
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Инвестиционный проект должен сопровождаться на всем жизненном цикле
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Саммит ШОС: какие автобусы изменят маршруты в Астане
Панты и мед – золотые бренды Рудного Алтая
85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев
Елена Рыбакина стартовала с уверенной победы на Уимблдоне
Социальные приоритеты предвыборной программы Токаева
Подписать трудовой договор стало возможным через eGov Mobile
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: подозреваемую отпустили домой
Правительство приступило к построению справедливой и конкурентной экономической системы
Лидеры Казахстана и Китая вместе поужинали в Астане
За неуплату налогов последуют большие штрафы
Депутаты Парламента отправились в регионы для встречи со своими избирателями
Китай установил мировые рекорды при строительстве транспортного коридора
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Около 500 музыкантов выступили на гала-концерте в честь нац…
В Казахстане появился Национальный день книги
Более 200 мероприятий провели в стране в честь национальног…
Еще 43 общественных и дворовых пространств открыли в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]