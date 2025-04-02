В камерном зале театра «Астана Опера» провели концерт, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

В фойе театра организовали выставку рисунков и поделок, созданных детьми с аутизмом. Через искусство они рассказали о том, что их волнует и вдохновляет.

«К концерту я нарисовал рисунок на тему Независимости страны. Это коллаж, который я придумал сам. На нем изображены наши величественные горы, чистое синее небо, беркут, флаг и всадник на коне. Я хотел отобразить дух нашего народа и дух праздника», – рассказал первоклассник Али Айнабек.

На концерте выступили талантливые дети с аутизмом, приехавшие в столицу из разных регионов - Костаная, Петропавловска, Усть-Каменогорска, Караганды, Семея, Астаны и других городов. Они исполнили песни на разных языках, представили современные танцы, продемонстрировали музыкальные и актерские навыки.

«Такие концерты не просто восхищают, они меняют наше восприятие. Интеграция детей с особыми потребностями – это не только необходимость, но и наша общая ответственность. Создавая для них комфортные условия для жизни, обучения и развития, мы становимся по-настоящему сильным и единым обществом», – отметила заместитель акима района Нура Алия Абсеметова.

По словам организаторов, мероприятие уже стало традицией, объединяющей специальные школы и фонды по всей стране.