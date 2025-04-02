Концерт в поддержку детей с аутизмом провели в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

В камерном зале театра «Астана Опера» провели концерт, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

В фойе театра организовали выставку рисунков и поделок, созданных детьми с аутизмом. Через искусство они рассказали о том, что их волнует и вдохновляет.

«К концерту я нарисовал рисунок на тему Независимости страны. Это коллаж, который я придумал сам. На нем изображены наши величественные горы, чистое синее небо, беркут, флаг и всадник на коне. Я хотел отобразить дух нашего народа и дух праздника»,  рассказал первоклассник Али Айнабек.

На концерте выступили талантливые дети с аутизмом, приехавшие в столицу из разных регионов - Костаная, Петропавловска, Усть-Каменогорска, Караганды, Семея, Астаны и других городов. Они исполнили песни на разных языках, представили современные танцы, продемонстрировали музыкальные и актерские навыки.

«Такие концерты не просто восхищают, они меняют наше восприятие. Интеграция детей с особыми потребностями – это не только необходимость, но и наша общая ответственность. Создавая для них комфортные условия для жизни, обучения и развития, мы становимся по-настоящему сильным и единым обществом»,  отметила заместитель акима района Нура Алия Абсеметова.

По словам организаторов, мероприятие уже стало традицией, объединяющей специальные школы и фонды по всей стране.

«Мы проводим этот концерт уже четвертый год подряд. Наша цель – показать, что дети с аутизмом такие же талантливые, как и все остальные. Они рисуют, поют, танцуют, лепят, играют на музыкальных инструментах. Делая это на сцене, они не только раскрывают свои способности, но и становятся частью общества»,  подчеркнул директор частного образовательного фонда Abaqus-Daryn Дархан Ажмолдаев.

#дети #концерт #аутизм #театр #Астана Опера

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