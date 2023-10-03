Концерты Максима Галкина отменили в Астане и Алматы

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Официальной причиной стало закрытие концертных залов на ремонт

Фото: с Instagram страницы maxgalkinru

В Астане и Алматы вновь отменили концерты Максима Галкина, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Вчера сразу два концертных зала, где должны были состоятся концерты Максима Галкина сообщили о закрытии зданий на ремонт.

Так по предписанию управление по чрезвычайным ситуациям Медеуского района ДЧС г. Алматы с 1 октября концертную деятельность Дворца Республики экстренно приостановили. Причиной стало аварийное состояние механики сцены.

"По оценкам специалистов ремонтно-восстановительных работ для устранения нарушений требуется двухнедельный срок.
По этой причине все запланированные концерты на этот срок отменяются. Администрация КГКП "Алматы әуендері" примет все необходимые меры для скорейшего завершения ремонтно-восстановительных работ. Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что "Қазақконцерт имени Розы Бағлановой тоже закроют на технические работы на сетях водопровода.

"В наш адрес поступило соответствующее уведомление акимата Есильского района города Астаны #139-11-03/110 от 29 сентября 2023 года о том, что в период с 4 по 10 октября 2023 года ГКП "Астана су арнасы" будут проводится технические работы на сетях водопровода на территории города, в том числе на территории прилегающей к РГКП "ГКО "Қазақконцерт" имени Розы Бағлановой" (Центральный концертный зал Qazaqstan). В этой связи администрация Қазақконцерт имени Р.Баглановой уведомляет об отсутствии возможности принятия гостей и проведения любых мероприятий в указанный период", - сообщили в ЦКЗ Qazaqstan.

Отмечается, что запланированные концерты ГКО "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой на 4 октября, солиста Центра традиционного искусства "Халық қазынасы" Әлихан Дүйсенбай, на 6 октября солистки Центра традиционного искусства "Халық қазынасы" Айзат Қарабек, на 7 октября концерт "Молодые таланты Қазақконцерта" отменены.

"Также сообщаем, что Организатор концерта М.Галкина, запланированного на 8 октября, уведомлен в официальном порядке о возникшей ситуации, направлено соответствующее уведомление о рассторжении Договора в одностороннем порядке, согласно акту государственного органа по проведению технических работ. Дальнейшая реализация билетов, на концертные мероприятия, запланированные  в перид с 4 по 10 октября 2023 года должна быть приостановлена, а проданные билеты подлежат возврату. Еще раз приносим свои извинения за доставленные неудобства", - добавили в администрации концертного зала.

В свою очередь директор Международного концертного агентства "Eurostar entertainment" Алексей Пучков отметил, что отправил официальные письма с предложением предоставить свободные даты для переноса и проведения концерта.

"Сегодня мы получили официальные уведомления от концертных площадок об отмене концертов и даже о расторжении договора в одностороннем порядке со стороны ЦКЗ QAZAQSTAN, продажи билетов на сайте topbilet.kz были сразу же остановлены. Понимая, что посты концертных площадок в соцсетях и на официальных ресурсах, размещенные без уведомления организатора, спровоцировали широкий общественный резонанс, мы сразу же отправили площадкам официальные письма с предложением предоставить свободные даты для переноса и проведения концерта, либо предложить альтернативные варианты для решения данного вопроса. В данный момент мы ожидаем ответы от концертных площадок", - написал на своей странице в Facebook Алексей Пучков.

Напомним, ранее юморист Максим Галкин в социальной сети разместил видео о том, что его концерты отменили в Казахстане. Чуть позже управление культуры столицы сообщило, что 1 марта поступило письмо от директора ИП «TopBilet» Асланова Р. Р о проведении вечера Максима Галкина в Центральном концертном зале «Казахстан» имени Розы Баглановой 8 октября.

Там пояснили, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, поэтому организаторам вечера было рекомендовано выбрать другие даты либо другое здание.

Позже сообщалось, что концерты артиста все-таки состоятся в Астане и в Алматы.

 

#Астана #Алматы #концерт #ремонт #отмена #Галкин #концертный зал

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