​Кооперативы молочные на надои прочные

В частности, в 12 аулах Нуринского района создаются молочные кооперативы, участниками которых могут стать личные подсобные хозяйства. Идея состоит в том, что житель, имеющий в своем дворе несколько коров, может сдавать излишки молока в приемный пункт кооператива и получить доход. Также в рамках этого проекта планируется создание семейных откормочных площадок.

Пилотный проект направлен на развитие массового предпринимательства, обеспечение занятости сельского населения и дозагрузку перерабатывающих мощностей за счет использования потенциала личных подсобных хозяйств. Внимание обращено именно на личные подсобные хозяйства, так как более 80% поголовья сельскохозяйственных животных находится на крестьянских подворьях. Проект включает в себя целый комплекс мер – от создания сельскохозяйственных кооперативов до производства кормов.

– Сегодня «каждый варится в своем соку». Предположим, у человека 15 хороших коров, но он не знает, куда сбыть излишки молока. Пытается передать попутной машиной в Астану или Караганду, но в дороге оно скисает. Или отвозит на базар, но там покупатели сбивают цену на товар. Потом человек уже махнет рукой и думает: для семьи хватит, а больше мне не надо.

Так думать нельзя! Как раз в этом случае государство теперь хочет помочь личным домохозяйствам без головной боли сбыть излишки продукции. Если мы соберем 4 тысячи тонн молока в год от личных подсобных хозяйств и если каждый литр будет сдаваться по 80 тенге, то, представьте, в год жителям будет поступать более 300 миллионов тенге. Вот результат, которого мы хотим. Простой расчет: допустим, человек будет ежедневно сдавать по 20 литров молока, в месяц это будет 600 литров, умножаем на 80 тенге, получается, что ежемесячно он будет получать 48 тысяч тенге. Для сельского населения это хорошие деньги, – подчеркнул аким Нуринского района Ниханбай Омарханов.

Представители сельскохозяйственных кооперативов надеются, что установленная цена за литр молока будет отвечать интересам сельских товаропроизводителей. Для жителей Нуринского района этот проект даст возможность получать определенный ежемесячный доход. Ведь в селе нет большой заработной платы, люди живут за счет сельхозпродуктов.

По словам акима, кооператив должен включать не менее 20 участников. В селе будет построен молокоприемный пункт, и немаловажная деталь – за качеством принимаемого сырья будут следить тщательно. Специальное мобильное оборудование сможет определить жирность продукта и выявить, не размешивали ли его с водой.

В приемный пункт могут доставлять молоко хоть в каком объеме. Собранное сырье кооперативом транспортируется на молочный завод. Через неделю кооператив подсчитывает, какой участник сколько литров молока сдал, а отчет предоставляет заводу. В свою очередь тот переводит деньги на счета каждого участника кооператива, открытые в Казпочте. Цену на молоко определяет завод, однако фермеры говорят, что будут добиваться приемлемой цены для обеих сторон. Сейчас эта цифра определена в районе 70–80 тенге за литр молока.