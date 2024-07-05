Корреспонденты «Казправды» победили в столичном конкурсе среди журналистов

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В число победителей вошли наши коллеги из газеты Лаура Тусупбекова и Марина Демченко

Фото: акимат Астаны

В Астане объявили победителей конкурса на лучшие публикации, репортажи, сюжеты в СМИ и соцсетях о развитии столицы, приуроченного ко Дню города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Обладатели первых мест были награждены денежными призами в размере 1 млн тенге, за второе место - 500 тыс. тенге, за третье место - 300 тыс. тенге. Из 100 работ члены жюри отобрали 24 лучших.

В награждении победителей приняли участие заместитель акима Есет Байкен, пресс-секретарь президента РК Берик Уали и другие почетные гости мероприятия.

«Наши журналисты работают всегда на первой линии. Вот и вчера на саммите ШОС среди 700 журналистов со многих стран работали 200 казахстанских журналистов, чтобы рассказать нашему населению о важности этого саммита», – отметил Берик Уали.

Победителей по номинациям определила конкурсная комиссия из числа известных журналистов, медиа-экспертов и уважаемых представителей отрасли столицы.

Победители по номинациям:

«Лучший журналист-аналитик» - аналитические материалы о столице в печатных СМИ: третье место - Раиса Агибаева, медиагруппа Совета ветеранов Астаны; на втором месте - Сәндібек Піренов, «Егемен Қазақстан»; на первом месте Марина Демченко, «Казахстанская правда».

«Лучший обозреватель» - материалы в интернет-изданиях о социально-экономическом развитии Астаны. На третьем месте - Зарина Кенесова, ТОО «Elorda Aqparat», на втором месте - Иван Сухоруков, TengriNews, на первом месте - Алтынбек Мерсадық, Aikyn.kz.

«Лучший радиорепортаж». Третье место - Бекнұр Нұрмағанбет, «Астана Радиосы»; второе место - Мейрамгүль Мәдәлі, Orda FM; первое место - Жанболат Шәкім, «Қазақ радиосы».

«Лучший телесюжет». Третье место - Самал Кабышева, «Қазақстан Ұлттық телеарнасы»; второе место - Айсауле Байгазина, Atameken Bussines; первое место - Мөлдір Молдағалиева, «24.kz».

«Лучший мобилограф». Третье место - Ерасыл Қалтай; второе место - Бахтияр Жакижанов, ТОО «Mangystau Service Company»; первое место - Риат Шони, «24.kz».

«Лучший фоторепортаж». Третье место - Лаура Исабекова и Аманжол Мыктыбай, Informburo; второе место - Гульнара Ерманова, Baigenews.kz; первое место - Ғани Өмірбек, «ҚР ПІБ Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені» ШЖҚ РМК.

«Лучший материал о 25-летии Астаны». Третье место - Алина Шашкина, TengriNews; второе место - Лаура Тусупбекова, «Казахстанская правда»; первое место - Марлан Жиембаев, «ҚазАқпарат».

В номинации «Лучший материал о маслихате Астаны» третье место заняла Миргуль Джилкишинова, газета «Литер»; на втором месте Айнур Шошаева, сайт «Халық үні»; на первом месте - шеф-редактор газеты «Вечерняя Астана» Айгуль Бейсембинова.

 

#Астана #конкурс #награждение #победители #журналисты

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