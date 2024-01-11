Костанайский таксист намеренно столкнулся с патрулем, спасаясь от пассажира с ножом

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Костанае по «горячим следам» задержали мужчину, угрожавшего таксисту ножом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа портал МВД РК.

Фото: polisia.kz

Как рассказали в ДП Костанайской области, в ночь с 6 на 7-ое января двое жителей Рудного доехали на такси до областного центра. На въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста и потребовал деньги и довезти их до другого населенного пункта.

Таксист, увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания, намеренно совершил столкновение с ним. Воспользовавшись ситуацией, он убежал на безопасное расстояние. В это время подозреваемый попытался скрыться с места, но был задержан патрульными и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит уголовная ответственность - лишение свободы до четырех лет.

По факту уголовного дела - «Покушение на грабеж»-  начато досудебное расследование.

В полиции отметили, что в результате столкновения автомобилей никто не пострадал. Служебному автомобилю причинен незначительный материальный ущерб.

#нападение #таксист #столкновение #пассажир #патруль #нож

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