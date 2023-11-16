Кража 9 млн тенге возле обменника произошла в Астане

В краже 9 млн тенге из автомобиля подозревают двоих мужчина в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: Kazpravda.kz

По информации полиции, потерпевший вечером обменял в обменном пункте 9 млн тенге и положил в борсетку. В это время за его действиями следили двое злоумышленников. Пока мужчина находился в обменнике, один из них проколол колесо его авто. Ничего не подозревающий астанчанин сел в машину, но ему удалось проехать не более 100 метров.

Остановившись у обочины, водитель принялся менять колесо, при этом не закрыв автомобиль. Этим и воспользовался преступный дуэт, выкрав борсетку с деньгами.

Пропажу водитель обнаружил лишь когда сел за руль.

Подозреваемых задержали сотрудники УП района Сарыарка.

Полиция проводит досудебное расследование по уголовной статье «Кража».

Двое 32-летних мужчин, водворены в изолятор временного содержания. Они дали признательные показания, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.