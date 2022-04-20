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Кризис доверия
Галым Мукашев, общественный деятель, академик МАИН, член Союза журналистов РК

Люди ощущают обделенность справедливостью и законностью.
Граждан возмущают отписки и бездействие, неправомерность решений власти.

Наши законы вполне продуманны, но работают недостаточно эффективно. Государственные органы должны обеспечивать безусловное исполнение законов. Но, на мой взгляд, главную проблему недовольства граждан порождают подзаконные акты.

Так, заявления в местные департаменты Агентства по противодействию коррупции сотрудниками последних не рассматриваются. Их направляют в уполномоченные госорганы, по сути... самим нарушителям. Такой порядок установлен нормативными актами. Согласно им, главный орган противодействия коррупции может приступить к расследованию только после того, как госорган сам выявит нанесенный им ущерб.

В основе – благие намерения: «Мы не вправе опрашивать людей и изымать документы, чтобы не парализовать чью-то работу, как это было до 2015 года», – объясняет в интервью «Казах­станской правде» руководитель одного из местных департаментов агентства. Но ведь такая практика уже создает искушение где-то смухлевать, кого-то подмазать...

В связи с этим считаю необходимым и первоочередным провес­ти ревизию всех нормативных правовых актов, разработанных местными исполнительными органами.

Обратимся к Закону РК «О жилищных отношениях». Он нуждается в пересмотре в части компетенции государственных органов на местах. Вообще, никакой дву­смысленности, ни малейшей возможности расширительного, вольного толкования закона быть не должно. Так, Правила организации и проведения мероприятий по текущему и капитальному ремонту фасадов и кровель многоэтажных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика городу или его части, целесообразно разрабатывать центру, чтобы эти нормы были едиными для всей страны.

Полагал бы необходимым также исключить формулировку «вправе», «при наличии средств» в статье 10-3 указанного закона: «вправе при наличии средств местного бюджета осуществлять финансирование ремонта и замены лифтов в многоэтажных жилых домах».

Следующее. В должностных инструкциях следует четко определить формы и методы работы, установить границы прав, обязанностей и ответственности. Это поспособствует обеспечению законности в зоне ответственности каждого исполнителя. Не должно быть людей с большими полномочиями и большой ответственностью.

Я сам чиновник, весь мой трудовой стаж – работа в государственных органах разного уровня. Мои предложения основаны на знаниях, опыте и здравом смысле. Для меня, как человека мыслящего, важнее всего докопаться до корня проблемы, до ее причины. Бесполезно вечно бороться с последствиями без устранения фактора, который их порождает. Тем более когда речь идет о коррупции, которая не только мешает устранять кризисы, но сама их порождает. А они уже развиваются по нарастающей: кризис эффективности управления – кризис власти – кризис доверия.

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