Кручу, кручу педали я

Крутить педали учащиеся школ будут как самостоятельно, так и вместе со своими родителями. Это станет возможным благодаря меморандуму, подписанному между отделом образования и общественным объединением «Велосообщество «Костанай».

Шесть школ города уже заинтересовались организацией такого досуга для своих подопечных. Для этого прикупили 62 велосипеда, потратив 4,5 млн тенге. Кроме того, на рассмот­рении находится бюджетная заявка отдела образования на закуп 272 велосипедов на общую сумму свыше 25 млн тенге из расчета цены одного двухколесного «коня» около 95 тыс. тенге.

Летняя оздоровительная кампания 2023 года будет реа­лизована с помощью различных мероприятий, в том числе на пришкольных площадках, в летних загородных лагерях.

В общей сложности в школах Костаная насчитывается свыше 32 тыс. учащихся 1–10-х классов. Для большей части из них, а точнее – для 26 687 детей, при 36 школах города будут работать 292 профильные площадки. Остальные 17% (5 466 детей) охватят летней занятостью при дворовых клубах, которых в городе насчитывается 21.

На особом контроле отдела образования находятся дети, состоящие на различных видах учета. Они будут играть в баскетбол и волейбол. А вот 225 детей из социально незащищенной категории отправятся в загородные лагеря. На приобретение путевок для них из бюджета потрачено 10,5 млн тенге.

Для этой же категории школьников, посещающих летние профильные площадки, организуют горячее питание, на что планируют потратить порядка 5 млн тенге.