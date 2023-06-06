Кружки по интересам

В райцентре Илийского района, поселке Отеген-батыра, долгое время пустовало помещение бывшего дворового клуба. Некогда в нем собирались местные ребятишки: танцевали, пели, рисовали, лепили фигурки из пластилина. Однако пять лет назад клуб закрылся, все имущество его растащили.

Сегодня это просторное помещение отремонтировали, оснастили современным оборудованием и мебелью. Оно принадлежит общественному объединению «Социально-граж­данский базис «Болашак», которое в 2002 году при поддержке местных предпринимателей организовало в селах Илийского района сеть детско-подростковых клубов. Спортивные секции и творческие кружки в них работали на бесплатной основе.

Как рассказывает основатель НПО «Болашақ», председатель районного маслихата Роза Абилова, целью было создать атмо­сферу, позволяющую раскрыть таланты детей, сделать их умнее, счастливее, духовно и нравственно чище. За короткое время энтузиастам-общественникам удалось направить энергию молодых в созидательное русло. Однако со сменой руководства объединения работа по организации детского досуга сошла на нет. Дворовые клубы закрылись практически во всех сельских округах и райцентре.

Возобновить работу секций и кружков решила глава общественного фонда «Ақ жұлдыз» Гулшар Аптимова. Она – мама шестерых детей, обладатель знака «Күміс алқа».

– На личном опыте знаю, что для многодетных родителей дополнительные платные занятия детей обходятся в круглую сумму, – рассказывает Гулшар Сергеевна. – Поэтому я давно мечтала создать такой центр, где ребята обучались бы бесплатно. И вот моя мечта сбылась: недавно при поддержке спонсоров в нашем селе открылся социальный клуб. Его посещают 120 младшеклассников из многодетных и малообеспеченных семей.

В клубе «Шыңға өрлеу» действуют кружки по игре в шахматы, тоғызқұмалақ, рисованию, рукоделию, домоводству. Есть классы музыки, хореографии, физкультуры, вокала. Здесь также обучают IT-технологиям, английскому языку. Занятия ведут опытные наставники, педагоги, находящиеся ныне на заслуженном отдыхе.

– Дети занимаются у нас с большим удовольствием, получая знания и подтягивая учебу, – продолжает директор клуба. – Мы проводим классные часы, помогаем выполнять домашние задания по школьным предметам. С каждым днем наши воспитанники открывают в себе таланты, а педагоги уже смогли расположить к себе ребят отзывчивостью, добротой.

Клуб будет работать круглый год, его руководство организует также летний отдых детям, устраивая помимо кружков и секций экскурсии в музеи, просмотр спектаклей в театрах Алматы.

На церемонии открытия заведения представители акимата и общественности Илийского райо­на поздравили авторов проекта «Шынға өрлеу» Булата Абишева и Раису Сыпабекову. В свою очередь руководство клуба выразило благодарность НПО «Болашақ» за безвозмездную передачу пустующего помещения, которое вновь наполнилось детским смехом и радостью. По словам спикеров, ребята получили бесценный подарок, который позволит им развиваться интеллектуально, физически и эстетически.