Кряква, лысуха и серый гусь

Статьи
2
Асель Муканова
редактор отдела информации и права

Осень – самое лучшее время для бердвотчеров. Это люди, которые своим хобби сделали наблюдение за птицами. В мире таких, надо сказать, достаточно много. В Казахстане же это движение только набирает обороты.

фото предоставлено АСБК

В минувшие выходные Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) организовала проведение международной акции EuroBirdwatch24 в различных городах и селах нашей респуб­лики. Эта акция проводится Альянсом международных организаций по изучению птиц BirdLife International с 1993 года. На этот раз в ней участвовали 29 стран из Европы и Центральной Азии. С нынешнего года Казахстан, как пояснила ведущий специалист АСБК, координатор акции Эльмира Мустафина, тоже решил участвовать в ней постоянно.

Главная цель акции – привлечение людей к наблюдению за птицами во время миграции, распространение знаний о сохранении птиц. Интерес подогревается одновременным наблюдением во многих точках Евразии. Причем это не просто любование пернатыми, но еще и их учет по видам, численности, и передача этих данных в секретариат EuroBirdwatch в Европе и ЦА для составления единого отчета. В дальнейшем эти сведения специалисты всего мира будут использовать для своих полезных исследований.

– В Европе бердвотчинг развит гораздо лучше, там много активных участников, в основном это взрослые люди. В Казахстане тоже растет интерес к этому движению. В нынешнем году в акции участвовали более двухсот человек – это члены АСБК, клубы натуралистов при сельских школах, университетские орнитологические клубы и просто любители птиц, – рассказала Эльмира Мустафина.

Бердвотчерам, как правило, известны места концентрации птиц на пролете. Люди едут туда весной или осенью, вооружившись биноклями, фотоаппаратами, чтобы пофотографировать, посчитать пернатых. Некоторые заносят данные в специальные приложения, где аккумулируются сведения о распространении птиц по всему миру.

В Астане бердвотчеры собрались на озерах Большой и Малый Талдыколь, где в это время можно увидеть большое разнообразие птиц. Научные сотрудники АСБК и студенты-участники проекта Students for Nature провели экскурсию, рассказали о птицах и их миграции.

Алматинцы отправились на Сорбулакскую систему озер. По сути, это накопитель сточных вод из Алматы, но туда они уже доходят очищенными, и это одно из лучших мест для гнездования и остановки мигрирующих через Казахстан птиц. На этот раз любители насчитали здесь 38 видов пернатых, но в целом их максимальное количество в этот сезон превышает 80 видов.

Также юные бердвотчеры нашлись в таких отдаленных селах, как имени Ахмета Байтурсынова Костанайской, Борсы Западно-Казахстанской и Тугыл Восточно-Казахстанской областей. Здесь познакомиться с разнообразием местной фауны школьные учителя вывели своих учеников.

– В рамках этой акции в Казахстане организовано 16 мероприятий, число встреченных птиц перевалило за 20 тысяч. Также нужно было отметить три наибольших по численности вида птиц. В Казахстане это кряква – 3,5 тысячи особей, лысуха и серый гусь – по две тысячи особей каждый вид, – поделилась координатор проекта.

#птицы #фото предоставлено АСБК #бердвотчинг

Популярное

Все
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Как измеряется валовое национальное счастье рассказала аналитический психолог
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Система предупреждения и реагирования на ЧС должна быть инклюзивной
Коммунальные беды «Энергетика»
В селе Кендала встретят холода с горячими батареями
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Не остаться бы сырьевым придатком
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Кто в ответе за ИИ?
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Казахстанскому прозаику и переводчику Герольду Бельгеру в октябре этого года исполнилось бы 90 лет
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
Анастасия Ператинская называет себя амбассадором казахского языка
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Труба пока не готова
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

В селе Кендала встретят холода с горячими батареями
Коммунальные беды «Энергетика»
Система предупреждения и реагирования на ЧС должна быть инк…
Кызылординский областной историко-краеведческий музей попол…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]