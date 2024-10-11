Кряква, лысуха и серый гусь

Осень – самое лучшее время для бердвотчеров. Это люди, которые своим хобби сделали наблюдение за птицами. В мире таких, надо сказать, достаточно много. В Казахстане же это движение только набирает обороты.

фото предоставлено АСБК

В минувшие выходные Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) организовала проведение международной акции EuroBirdwatch24 в различных городах и селах нашей респуб­лики. Эта акция проводится Альянсом международных организаций по изучению птиц BirdLife International с 1993 года. На этот раз в ней участвовали 29 стран из Европы и Центральной Азии. С нынешнего года Казахстан, как пояснила ведущий специалист АСБК, координатор акции Эльмира Мустафина, тоже решил участвовать в ней постоянно.

Главная цель акции – привлечение людей к наблюдению за птицами во время миграции, распространение знаний о сохранении птиц. Интерес подогревается одновременным наблюдением во многих точках Евразии. Причем это не просто любование пернатыми, но еще и их учет по видам, численности, и передача этих данных в секретариат EuroBirdwatch в Европе и ЦА для составления единого отчета. В дальнейшем эти сведения специалисты всего мира будут использовать для своих полезных исследований.

– В Европе бердвотчинг развит гораздо лучше, там много активных участников, в основном это взрослые люди. В Казахстане тоже растет интерес к этому движению. В нынешнем году в акции участвовали более двухсот человек – это члены АСБК, клубы натуралистов при сельских школах, университетские орнитологические клубы и просто любители птиц, – рассказала Эльмира Мустафина.

Бердвотчерам, как правило, известны места концентрации птиц на пролете. Люди едут туда весной или осенью, вооружившись биноклями, фотоаппаратами, чтобы пофотографировать, посчитать пернатых. Некоторые заносят данные в специальные приложения, где аккумулируются сведения о распространении птиц по всему миру.

В Астане бердвотчеры собрались на озерах Большой и Малый Талдыколь, где в это время можно увидеть большое разнообразие птиц. Научные сотрудники АСБК и студенты-участники проекта Students for Nature провели экскурсию, рассказали о птицах и их миграции.

Алматинцы отправились на Сорбулакскую систему озер. По сути, это накопитель сточных вод из Алматы, но туда они уже доходят очищенными, и это одно из лучших мест для гнездования и остановки мигрирующих через Казахстан птиц. На этот раз любители насчитали здесь 38 видов пернатых, но в целом их максимальное количество в этот сезон превышает 80 видов.

Также юные бердвотчеры нашлись в таких отдаленных селах, как имени Ахмета Байтурсынова Костанайской, Борсы Западно-Казахстанской и Тугыл Восточно-Казахстанской областей. Здесь познакомиться с разнообразием местной фауны школьные учителя вывели своих учеников.

– В рамках этой акции в Казахстане организовано 16 мероприятий, число встреченных птиц перевалило за 20 тысяч. Также нужно было отметить три наибольших по численности вида птиц. В Казахстане это кряква – 3,5 тысячи особей, лысуха и серый гусь – по две тысячи особей каждый вид, – поделилась координатор проекта.