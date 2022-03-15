Куаныш Бейсенгазин назначен на должность заместителя председателя правления ERI

Куаныш Бейсенгазин, ранее занимавший должность управляющего директора АО "Институт экономических исследований" (ERI), присоединился к команде ERI в 2012 году.
Он работал в качестве старшего эксперта Центра макроэкономических и прикладных экономико-математических исследований. В 2020-2022 годы занимал должность Директора Центра макроэкономических исследований и прогнозирования.
Эксперт принимал активное участие в разработке Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира, Национальной экспортной стратегии и в других исследованиях, таких как:
— Анализ влияния ЕЭП на экономику Республики Казахстан
— Повышение конкурентоспособности Республики Казахстан в рамках ЕЭП
— Анализ изменений ценообразования в сфере организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефтепродуктов и их влияние на экономику Казахстана
— Анализ эффективности налоговой реформы в Республике Казахстан
— Социально-экономические пути снижения материнской смертности в Республике Казахстан — Разработка Концепции социальной модернизации РК
— Перспективные направления совершенствования социально-экономической модели развития в долгосрочном периоде
— Концепция по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира
— Совершенствование миграционной политики Республики Казахстан
— Перспективы развития рынка труда в Республике Казахстан
— Исследование фундаментальных факторов и детерминант долгосрочного экономического роста и разработка макроэкономического прогноза устойчивого развития Казахстана до 2050 года
— Реализация комплексной налоговой реформы в Республике Казахстан и оценка эффектов реформирования налоговой системы
— Разработка оперативной кратко – среднесрочной макроэкономической модели прогнозирования развития РК
— Разработка Программы повышения доходов населения до 2025 года и др.
К. Бейсенгазин окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономика»
В 2018-2020 годы проходил обучение в магистратуре Университета Боккони (Bocconi University, Милан, Италия) по программе Болашак по направлению «Экономика и менеджмент в государственных и международных организациях».
Эксперт свободно владеет русским, казахским, английским и итальянским.
Женат, воспитывает сына.