Куаныш Бейсенгазин назначен на должность заместителя председателя правления ERI

Куаныш Бейсенгазин, ранее занимавший должность управляющего директора АО "Институт экономических исследований" (ERI), присоединился к команде ERI в 2012 году.

Он работал в качестве старшего эксперта Центра макроэкономических и прикладных экономико-математических исследований. В 2020-2022 годы занимал должность Директора Центра макроэкономических исследований и прогнозирования.

В 2021 году Куаныш Бейсенгазин был отобран в Президентский молодёжный кадровый резерв.

Эксперт принимал активное участие в разработке Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира, Национальной экспортной стратегии и в других исследованиях, таких как:

— Анализ влияния ЕЭП на экономику Республики Казахстан

— Повышение конкурентоспособности Республики Казахстан в рамках ЕЭП

— Анализ изменений ценообразования в сфере организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефтепродуктов и их влияние на экономику Казахстана

— Анализ эффективности налоговой реформы в Республике Казахстан

— Социально-экономические пути снижения материнской смертности в Республике Казахстан — Разработка Концепции социальной модернизации РК

— Перспективные направления совершенствования социально-экономической модели развития в долгосрочном периоде

— Концепция по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира

— Совершенствование миграционной политики Республики Казахстан

— Перспективы развития рынка труда в Республике Казахстан

— Исследование фундаментальных факторов и детерминант долгосрочного экономического роста и разработка макроэкономического прогноза устойчивого развития Казахстана до 2050 года

— Реализация комплексной налоговой реформы в Республике Казахстан и оценка эффектов реформирования налоговой системы

— Разработка оперативной кратко – среднесрочной макроэкономической модели прогнозирования развития РК



— Разработка Программы повышения доходов населения до 2025 года и др.

К. Бейсенгазин окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономика» (2005-2009 гг.). В 2011 году окончил магистратуру МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Национальная экономика». В 2014-2015 годы занимался преподавательской деятельностью в качестве Старшего преподавателя на кафедре «Экономика» в Казахстанском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2018-2020 годы проходил обучение в магистратуре Университета Боккони (Bocconi University, Милан, Италия) по программе Болашак по направлению «Экономика и менеджмент в государственных и международных организациях».

Эксперт свободно владеет русским, казахским, английским и итальянским.

Женат, воспитывает сына.