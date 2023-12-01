Кызылординец ударил ножом двух подростков

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Как стало известно, к несовершеннолетним подошли незнакомые, их разговор перерос в словесную перепалку. Во время ссоры один из незнакомцев ударил ножом двух подростков и сбежал с места происшествия.

Потерпевшим оказали медицинскую помощь.

Прибывшая оперативно-следственная группа установила личность подозреваемого – 19-летнего ранее судимого гражданина. Он водворен в изолятор временного содержания.

«По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК «Хулиганство». Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются», — информирует медиа-портал МВД.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет или лишения свободы на тот же срок, отметили в полиции.



