Кызылординца задержали при попытке продать более 100 кг сайгачьих рогов

В Кызылординской области задержали сбытчика рогов сайги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

Фото: пресс-служба КНБ РК

27 марта Департамент КНБ по Кызылординской области во взаимодействии с прокуратурой при сбыте дериватов сайги в крупных объемах задержал жителя Аральского района. У него изъяли более 100 кг сайгачьих рогов.

По факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животными или их дериватами, с причинением особо крупного ущерба».

Организатора преступления взяли под стражу.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.